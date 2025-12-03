S7 увеличит число рейсов из Сибири в Китай

С 15 декабря вылеты Новосибирск - Пекин станут ежедневными

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines расширит полетную программу из городов Сибири в Китай, сообщили в пресс-службе перевозчика.

С 15 декабря 2025 года рейсы Новосибирск - Пекин станут ежедневными, а с 1 апреля 2026 года их число вырастет до девяти в неделю: по средам и пятницам добавится по одному дополнительному вылету.

С 21 декабря 2025 года возобновится регулярное авиасообщение между Иркутском и Гуанчжоу - полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям. А с 22 декабря рейсы Иркутск - Пекин станут ежедневным (сейчас - пять рейсов в неделю).

С 29 марта 2026 года возобновятся регулярные перелеты из Новосибирска в Шанхай два раза в неделю.

В S7 ранее сообщали ТАСС о существенном росте интереса к поездкам в Китай после введения безвизового режима.

1 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный безвизовый въезд в Россию для граждан Китая, прибывающих с туристическими или деловыми целями на срок до 30 дней. Аналогичное решение было принято Пекином. Режим действует до 14 сентября 2026 года.