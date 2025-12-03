"Селигдар" ожидает увеличения выпуска олова по итогам года на 42%

Компания в 2026 году планирует увеличить рост производства олова примерно до 3,7-4 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Селигдар" ожидает, что выпуск олова по итогам 2025 года увеличится на 42% по сравнению с прошлым годом, до 3,5 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам президент "Селигдара" Александр Хрущ в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Читайте также

Пять городов, сотни предпринимателей. Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"

"По итогам этого года мы рассчитываем, что выпуск олова будет где-то в районе 3,5 тысяч тонн", - сказал он.

Хрущ также отметил, что компания в следующем году ожидает роста производства олова примерно до 3,7-4 тыс. тонн.

Ранее компания сообщала, что производство олова в концентрате в 2024 году сократилось на 18%, до 2,46 тыс. тонн, что связано со снижением содержания олова в руде.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и на Чукотке.