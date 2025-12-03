"Страна": принятый Радой проект бюджета увеличивает выплаты депутатам

Речь идет о росте в три раза, передает издание

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Принятый парламентом Украины проект бюджета на 2026 год предусматривает увеличение выплат депутатам Верховной рады в три раза. Об этом сообщило издание "Страна".

В документе указано, что "народному депутату Украины возмещаются расходы, связанные с исполнением депутатских полномочий, в размере трех месячных заработных плат народного депутата Украины, которые не подлежат налогообложению". При этом, как отмечает издание, ранее эта выплата была равна одной месячной зарплате.

Рада 3 декабря приняла в целом проект бюджета Украины на 2026 год с рекордным для страны дефицитом в $47,5 млрд. За него голосовали преимущественно депутаты от правящей партии "Слуга народа". Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" проголосовали против практически в полном составе (трое депутатов от "Европейской солидарности" воздержались).

Проект бюджета предусматривает в будущем году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), а расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета в размере 2 трлн гривен ($47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров. При этом некоторые депутаты Рады отмечают, что у Киева нет гарантий со стороны западных партнеров, что эти средства будут получены в необходимом объеме. Как заявил с трибуны парламента бывший спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков, в бюджет заложена "дыра" в 1 трлн ($23,6 млрд). Дефицит бюджета на 2025 год составлял 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд).