Аэропорт Домодедово продолжает штатную работу, несмотря на инцидент с самолетом

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Домодедово на Пхукет готовится вернуться обратно из-за технической неполадки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово продолжает работу по приему и отправке самолетов, несмотря на инцидент с ранее вылетевшим бортом. Об этом ТАСС сообщила представитель справочной службы аэропорта.

"Аэропорт работает в штатном режиме", - сказала она.

Ранее источник в авиационных службах сообщил ТАСС, что пассажирский самолет, совершавший рейс из Домодедово на Пхукет готовится вернуться обратно из-за технической неполадки. "Boeing 777 Москва - Пхукет готовится к возврату в Домодедово, в настоящее время он находится в зоне ожидания, вырабатывая топливо", - сказал собеседник агентства.