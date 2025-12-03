Самолет Москва - Пхукет после пожара в двигателе приземлился в Домодедово

Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажирский лайнер, выполнявший рейс Москва - Пхукет и доложивший о пожаре в двигателе, благополучно вернулся в аэропорт Домодедово, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Самолет совершил благополучную посадку в Домодедове", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 Москва - Пхукет готовился к возврату в Домодедово. На борту находятся 412 человек и 13 членов экипажа. Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо. По предварительным данным из оперативных служб, причиной посадки стало возгорание в первом (левом) двигателе.

Самолет вылетел из Домодедово в 21:19 мск. Почти сразу после взлета пилоты доложили о возгорании в двигателе. Пожар был потушен противопожарными системами самолета.