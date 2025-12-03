Статья

Возгорание на борту рейса Москва - Пхукет. Что известно о спасении 425 человек

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Москвы в Пхукет, вернулся в аэропорт Домодедово, сообщили ТАСС в оперативных службах. Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Причины

Boeing-777-200 авиакомпании Red Wings выполнял рейс Москва - Пхукет.

Борт вылетел из Домодедово в 21:19 мск.

На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Почти сразу после взлета пилоты доложили о возгорании в двигателе, сообщили в оперативных службах.

Пожар был потушен противопожарными системами самолета.

По предварительным данным, причиной посадки стало возгорание в первом (левом) двигателе, сообщили в оперативных службах.

Возвращение

Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.

Самолет совершил посадку в Домодедове, сообщили в оперативных службах.

Экипаж рейса зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей и решил вернуться в аэропорт вылета для дополнительного технического осмотра, сообщили в авиакомпании.

