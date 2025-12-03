ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Возгорание на борту рейса Москва - Пхукет. Что известно о спасении 425 человек

22:00
обновлено 22:50
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Самолет авиакомпании Red Wings, вылетевший из Москвы в Пхукет, вернулся в аэропорт Домодедово, сообщили ТАСС в оперативных службах. Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Причины

  • Boeing-777-200 авиакомпании Red Wings выполнял рейс Москва - Пхукет.
  • Борт вылетел из Домодедово в 21:19 мск.
  • На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.
  • Почти сразу после взлета пилоты доложили о возгорании в двигателе, сообщили в оперативных службах.
  • Пожар был потушен противопожарными системами самолета.
  • По предварительным данным, причиной посадки стало возгорание в первом (левом) двигателе, сообщили в оперативных службах.

Возвращение

  • Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.
  • Самолет совершил посадку в Домодедове, сообщили в оперативных службах.
  • Экипаж рейса зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей и решил вернуться в аэропорт вылета для дополнительного технического осмотра, сообщили в авиакомпании.

Последствия

  • Red Wings сообщила о корректировке расписания нескольких рейсов из-за инцидента.
  • Никто не пострадал при посадке самолета, сообщили в Росавиации.
  • Аэропорт работает штатно, сообщили в пресс-службе Домодедово.
  • Росавиация займется расследованием инцидента.
  • Пилоты в ситуации с возгоранием двигателя действовали правильно, сообщили в авиационных службах.
  • Пассажиров рейса разместят в отеле, им предоставят питание, сообщили в авиакомпании.
  • Прокуратура начала проверку. 
 
