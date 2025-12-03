Пилоты действовали грамотно в ситуации с инцидентом на рейсе Москва - Пхукет

Экипаж инициировал систему пожаротушения, доложил диспетчерам и выработал топливо, сообщили в авиационных службах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пилоты грамотно отреагировали в ситуации с возгоранием двигателя пассажирского самолета Москва - Пхукет, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Экипаж, насколько можно предварительно судить, грамотно отреагировал на ситуацию согласно РЛЭ (Руководство по летной эксплуатации воздушного судна): инициировал систему пожаротушения, доложил диспетчерам, выработал топливо", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 Москва - Пхукет готовился к возврату в Домодедово. На борту находятся 412 человек и 13 членов экипажа. Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо. По предварительным данным из оперативных служб, причиной посадки стало возгорание в первом (левом) двигателе.

Самолет вылетел из Домодедово в 21:19 мск. Почти сразу после взлета пилоты после выявления неполадки доложили о возгорании в двигателе диспетчерам и подали сигнал тревоги. Возгорание было потушено противопожарными системами самолета.