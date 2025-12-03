Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Домодедове

В случае выявления нарушений будут приняты меры

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку после аварийной посадки самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего из Москвы в Пхукет, в Домодедове. Об этом сообщили в ведомстве.

"Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании Red Wings в Домодедово. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета, следовавшего по маршруту Москва - Пхукет", - отметили в Telegram-канале прокуратуры.

Ведомство отметило, что в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Контроль за соблюдением прав пассажиров осуществляет транспортная прокуратура.