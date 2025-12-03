Росавиация проведет расследование из-за инцидента с рейсом Red Wings
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Росавиации инцидент с рейсом Москва - Пхукет предварительно классифицировали, как авиационный инцидент. Специалисты займутся расследованием, сообщили в Telegram-канале ведомства.
"Специалисты агентства предварительно классифицировали произошедшее событие, как авиационный инцидент", - подчеркнули там, добавив, что расследованием, а также установлением причин произошедшего для принятия мер по их предотвращению в будущем, займется центральное МТУ Росавиации.
Как отмечает ведомство, командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем.
Самолет авиакомпании Red Wings вылетел из Домодедово в 21:19 мск. Почти сразу после взлета пилоты доложили о возгорании в двигателе. Оно было потушено противопожарными системами самолета. Пассажирский лайнер благополучно вернулся обратно в аэропорт Домодедово. На борту рейса Москва - Пхукет находились 425 человек.