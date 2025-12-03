ТАСС: следы гари обнаружены на капоте двигателя самолета Москва - Пхукет

Причиной могло быть возгорание в силовой установке, сообщили в авиационных службах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Техники обнаружили следы гари на капоте двигателя пассажирского самолета Москва - Пхукет, вернувшегося в Домодедово из-за возможного возгорания в силовой установке, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"На капоте левого двигателя после посадки техниками обнаружены следы гари. Будет проведена проверка силовой установки", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, были ли выявлены повреждения в двигателе.

Источник добавил, что борт временно отстранен от полетов.

Ранее сообщалось, что Boeing 777 Москва - Пхукет готовился к возврату в Домодедово. Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо. По предварительным данным из оперативных служб, причиной посадки стало возгорание в первом (левом) двигателе.

Самолет вылетел из Домодедова в 21:19 мск. Почти сразу после взлета пилоты после выявления неполадки доложили о возгорании в двигателе диспетчерам и подали сигнал тревоги. Возгорание было потушено противопожарными системами самолета.

Как сообщили в Росавиации, на борту находились 425 человек, при посадке никто не пострадал.