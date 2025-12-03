Самолет Москва - Пхукет вернулся в Домодедово из-за изменения работы двигателя

Экипаж принял своевременное и правильное решение, подчеркнула авиакомпания Red Wings

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings рейса Москва - Пхукет вернулся в московский аэропорт Домодедово из-за изменения параметров работы одного из двигателей, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во время рейса WZ-3097, выполняемого на самолете Boeing 777-200, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета, благополучно совершив посадку в аэропорту Домодедово", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами.

"Мы просим с пониманием отнестись к корректировки расписания нескольких рейсов. Безопасность - абсолютный приоритет авиакомпании", - добавили в Red Wings.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово, аэропорт работает штатно.