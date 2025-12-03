Рейс Москва - Пхукет после возвращения в Домодедово перенесли на 5 декабря

Пассажиров разместили в гостинице за счет авиакомпании

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Red Wings из Москвы на Пхукет после возвращения самолета в московский аэропорт Домодедово 3 декабря перенесен на 5 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Вылет 5 декабря в 01:40 мск на резервном самолете", - ответили в пресс-службе на вопрос ТАСС о переносе рейса. Как следует из информации на сайте авиакомпании, посадка ожидается в 14:40 по местному времени (10:40 мск).

"Мы разместили пассажиров в гостинице за счет авиакомпании. Так обязан поступать каждый ответственный перевозчик", - добавили в Red Wings.