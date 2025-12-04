Хуснуллин: в Донбассе и Новороссии планируют ввести порядка 1 млн кв. м жилья

Вице-премьер подчеркнул, что для выхода на среднероссийский уровень этого еще недостаточно

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Застройщики планируют ввести в общей сложности порядка 1 млн кв. м жилья в регионах Донбасса и Новороссии, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Читайте также

Рубль метр укрепил: как изменились цены на жилье в Донбассе и Новороссии

"Всего сейчас порядка 40 строительных компаний реализуют инвестпроекты в новых регионах с плановым объемом ввода около 1 млн кв. метров. Однако для выхода на среднероссийский уровень ввода жилья этого еще недостаточно, предстоит провести много работы", - сказал Хуснуллин.

При этом, отметил вице-премьер, если каждый новый строительный кран был событием, то сейчас их появление в городах Донбасса и Новороссии воспринимается как норма. В частности, стимулированию строительной отрасли способствует льготная ипотека со ставкой 2%.

"Жители уже сейчас видят результаты, когда вводятся отстроенные дома, вокруг них благоустраиваются пространства, на первых этажах открываются магазины, кафе. В Луганске, например, дом построили впервые за 11 лет! Когда находился с рабочей поездкой в регионе, вручил жителям ключи от квартир в первой секции ЖК", - добавил Хуснуллин.

Ранее заслуженный строитель Республики Крым, управляющий партнер одного из ведущих застройщиков полуострова Тимур Власенко рассказал ТАСС, что сегодня цены на жилье в Донбассе и Новороссии выше, чем во многих соседних субъектах юга России, и в целом выше среднероссийских. По словам эксперта, это связано в том числе с тем, что скорость ввода нового жилья объективно ниже темпа роста спроса.