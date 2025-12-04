Politico: ситуация с активами РФ остается тупиковой из-за конфликтов внутри ЕС

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Ситуация с возможной конфискацией замороженных российских активов в ЕС остается тупиковой, в том числе из-за личных конфликтов политиков внутри сообщества и несогласованности позиций руководства. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, предложение о выделении Украине так называемого репарационного кредита стало проблемным после того, как между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером возникли разногласия. В сентябре Мерц публично призвал ЕС экспроприировать российские активы для помощи Украине. В то время Де Вевер вел переговоры с рядом чиновников ЕС по поводу суверенных активов РФ. Резкое и открытое заявление канцлера напугало бельгийцев. Некоторые должностные лица ЕС заявили, что Мерц "поступил не по правилам", так как "обнародовал" предложение слишком рано, до того как к нему присоединился Де Вевер, что и вызвало их личный конфликт.

Помимо этого, посол Бельгии в ЕС Питер Мурс в преддверии октябрьского саммита Европейского совета заявлял, что страна не против конфискации российских активов. По словам неназванных чиновников, он не согласовывал эту позицию с Де Вевером. Руководство ЕС не понимало, насколько принципиальной будет позиция бельгийского премьера, которую они узнали только на саммите.

Газета подчеркнула, что европейские лидеры все еще не могут переубедить Де Вевера, что мешает согласованию окончательного плана по конфискации активов России. Европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что внутренние разногласия помешают сообществу принять скоординированное решение.

Ранее Еврокомиссия представила свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов России на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединится к этой инициативе.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.