Захарова: новая коалиция Европы для Украины станет еще одной схемой воровства

Официальный представитель МИД РФ назвала "сумасшедшей и бредовой" идею создания этого объединения

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "сумасшедшей и бредовой" идею создания коалиции по сооружению гражданских укрытий, в которую вошли несколько европейских стран. Она уверена, что этот проект станет "новой схемой разворовывания средств".

На брифинге дипломат напомнила, что "27 ноября в Киеве по инициативе режима Зеленского и Финляндии был подписан меморандум о создании новой коалиции по сооружению гражданских укрытий", в которую вошли Бельгия, Ирландия, Литва и Швеция и будет представлен Евросоюз. Захарова обратила внимание на заявленную цель этой коалиции - "повышение безопасности гражданского населения от "непрекращающейся российских артиллерийских и ракетных обстрелов путем создания сети подземных и иных защитных сооружений с акцентом на приграничную зону и наиболее подверженные обстрелам регионы".

"Кого защищать-то будут? Граждан Украины? Тогда где все это будет создаваться? Я так понимаю, поближе к участникам западной стороны эти укрытия будут создаваться?" - задалась вопросами официальный представитель МИД РФ. Она указала на отсутствие логики в действиях европейцев: "Вы же сами, вот эти самые страны, только что выделили опять вооружения и деньги для того, чтобы киевский режим проводил обстрелы. И тут же начинаете заботиться о том, как бы граждане Украины не пострадали. А отчего они страдают? Они же страдают от ответных ударов".

"Больше всех на эти нужды раскошелилась Финляндия. Или ее раскошелили. Точно так же Финляндия не вступила, а ее вступили в НАТО. Вот теперь раскошеливают", - заметила Захарова, уточнив, что на создание укрытий участвующие в коалиции намерены выделить миллионы евро. "На фоне повального разворовывания киевским режимом и коррупционерами на Банковой зарубежной помощи невозможно даже на секунду поверить, что выделенные в рамках данного очередного сумасшедшего проекта средства евроспонсоров будут использованы по назначению", - сказала официальный представитель МИД РФ. На ее взгляд, "очевидно, что очередная коалиция, очередной какой-то бредовый проект обернется новой же схемой разворовывания средств простых европейцев и обогащения лоббистов войны до последнего украинца".