Статья

Переговорщики от Киева и коррупционные скандалы в ЕС и на Украине. Заявления МИД

Редакция сайта ТАСС

Здание МИД РФ © Владимир Гердо/ ТАСС

Наличие единых коррупционных цепочек между киевским режимом и руководством Европейского союза (ЕС) во многом объясняет бездействие многочисленных международных структур по борьбе с коррупцией в связи со скандалом вокруг "дела Миндича" на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что личность представителя Украины на переговорах по урегулированию не так важна, как факт содержательного диалога, который смог бы устранить первопричины кризиса.

ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.

О коррупционных скандалах в ЕС и на Украине

Украину и ЕС связывают "единые коррупционные цепочки", что во многом объясняет бездействие многочисленных международных структур по борьбе с коррупцией в связи со скандалом вокруг "дела Миндича".

Идея создания коалиции по сооружению гражданских укрытий, в которую вошли несколько европейских стран, - "сумасшедшая и бредовая", этот проект станет "новой схемой разворовывания средств".

Массовое дезертирство в ВСУ обострилось после коррупционных скандалов на Украине: "Потому что все поняли, за кого они должны отдавать жизни. Не за Родину никакую, не за Украину, не за украинский народ. За мешки, за сумки, за пакеты с деньгами, которые распределяются на Банковой после получения очередных траншей из Евросоюза, США и других стран".

О переговорах по Украине

Личность представителя Украины на переговорах по урегулированию не так важна, как факт содержательного диалога, который смог бы устранить первопричины кризиса: "Для нас важна, в общем-то, не фигура того или иного представителя киевского режима или Украины, нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта".

Встречи с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по украинскому урегулированию "нацелены на результат, не на внешний эффект".

О нападениях Украины на суда в Черном море

Теракты киевского режима против танкеров и судов направлены на одну цель - "сорвать намечающийся мирный процесс по урегулированию конфликта и нанести ущерб навигационной безопасности в акватории Черного моря".

О санкциях

Россия ведет подготовку пакета ответных мер на случай, если ЕС решится пойти на окончательную кражу российских активов: "Разумеется, любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами без самой жесткой реакции не останутся".

Простые европейцы несут тяжелое бремя по финансированию геополитических преступлений руководства ЕС, которое рапортует о "якобы достигнутых успехах в деле отказа от российских энергоносителей".

Присоединение Фарерских островов к санкциям против России вынуждает Москву рассмотреть ряд адекватных контрмер.

Об игнорировании Западом прав человека

Страны Европейского Союза не имеют "никакого морального права поучать других", тема прав человека используется Брюсселем лишь в качестве конъюнктурного инструмента, когда нужно оказать давление на третьи страны.

Безнаказанности, которая продолжает позволять западным военным "пренебрегать жизнями мирных граждан", нужно положить конец: "Мы исходим из того, что все обнародованные и еще ожидающие раскрытия сведений должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности".

О строительстве Данией завода под военные нужды Украины