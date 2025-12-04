Захарова: Зеленский за власть продолжает жертвовать всеми подряд

При этом все больше украинцев начинает понимать, что они воюют не за страну и ее народ, а за мешки и пакеты с деньгами, которые потом активно делятся в администрации "главаря киевского режима", подчеркнула официальный представитель МИД РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский ради самосохранения во власти продолжает приносить в жертву всех граждан Украины без разбора, не жалея ни женщин, ни детей. При этом все больше украинцев начинают понимать, что они воюют не за страну и ее народ, а за мешки и пакеты с деньгами, которые потом активно делятся в администрации "главаря киевского режима", подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она обратила внимание на бедственное положение ВСУ на передовой и массовое дезертирство, которое обострилось после коррупционных скандалов на Украине: "Потому что все поняли, за кого они должны отдавать жизни. Не за Родину никакую, не за Украину, не за украинский народ. За мешки, за сумки, за пакеты с деньгами, которые распределяются на Банковой после получения очередных траншей из Евросоюза, США и других стран". "Ради самосохранения во власти главарь киевского режима продолжает приносить в жертву граждан Украины уже без разбора. Дети, молодежь, женщины, какая разница", - подчеркнула Захарова.

Так, например, на фоне всего происходящего новость о грядущем массовом рекрутировании женщин в ряды ВСУ "вполне может быть реализована", считает дипломат. "В украинском информационном поле активизировались разговоры о чуть ли не уже принятом Зеленским решении начать мобилизацию женщин на Украине, - сказала Захарова. - Эту тему подогрела американская газета The Washington Post. Она разместила на своем сайте 28 ноября, а в печатной версии этот материал вышел 30 ноября, статью о подразделении ВСУ, состоящем из женщин - операторов дронов. Заголовок соответствующий. Знаете, какой? Мы - имеется в виду Украина - не победим в войне без женщин".

Кроме того, вновь звучит на Украине и тема снижения мобилизационного возраста, отметила дипломат. Она напомнила, как 26 ноября в эфире одного из местных телеканалов украинский военкор Юлия Кириенко заявила о "необходимости рекрутировать 18-летних парней", назвав этот шаг неизбежным и добавив, что "детям все равно придется воевать". "Так вы же сами втягиваете себя - я сейчас говорю о тех гражданах Украины, которые обслуживают киевский режим - вот в эту авантюру, которая засасывает вас в очередное чудовищное противостояние, - напомнила Захарова. - Вы же сами предоставили свою территорию для натовских экспериментов. Вы же сами разрушили государственность Украины".

На этом фоне, отметила дипломат, молодые украинцы все активнее делают выбор в пользу выезда с территории страны. "Депутат Верховной рады Роман Костенко в интервью телеканалу НТА 28 ноября признал, что в течение осени страну покинули 121 тысяча человек в возрасте от 18 до 22 лет. Еще раз, это 121 тысяча человек уехали с территории Украины не всего, а только за осенний период и только определенной возрастной группы, - указала Захарова. - Другие просто в эту статистику не вошли. Вы представляете, какие цифры?".