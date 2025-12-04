Захарова: Украину и ЕС связывают единые коррупционные цепочки

Официальный представитель МИД России обратила внимание на отсутствие в Европе мониторинговых или аналитических механизмов, которые могли бы следить за тем, куда идут деньги, выделяемые украинской стороне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Наличие единых коррупционных цепочек между киевским режимом и руководством Европейского союза (ЕС) во многом объясняет бездействие многочисленных международных структур по борьбе с коррупцией в связи со скандалом вокруг "дела Миндича" на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на отсутствие в Европе каких-либо "мониторинговых или аналитических механизмов, которые хоть как-то могли следить за тем, куда идут деньги", выделяемые Украине. По ее словам, это вовсе не потому, что западные спонсоры "как бы не в курсе тотальной коррупции на Украине". Официальный представитель дипведомства указала на истинные причины такого положения дел: "Это единые коррупционные цепочки, и сейчас очередные вскрывшиеся факты внутри брюссельской бюрократии тому яркое подтверждение. Там, судя по всему, работала целая бригада, а не солировала лишь [бывшая глава европейской дипломатии Федерика] Могерини".

Захарова выразила недоумение по поводу бездействия многочисленных международных, межгосударственных структур по борьбе с коррупцией, которые "наплодило мировое сообщество". "Это же не просто коррупция на Украине, когда разворовывают бюджетные ассигнования, - подчеркнула она. - Нет, это про другое. Это про то, что коррупция связана с войной, с "кровавыми деньгами", с незаконным оборотом оружия, никем не учтенного в неучтенных же количествах и без какого-либо аудита".

"Это международная коррупция. Откуда на Банковой доллары и евро? Они их зарабатывают, что ли? Нет, не зарабатывают: они их меняют на жизни своих граждан", - резюмировала спикер МИД РФ.