ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Визит Путина в Индию
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Захарова прокомментировала предполагаемые преступления британских военных

Безнаказанности, которая продолжает позволять пренебрегать жизнями мирных граждан, нужно положить конец, подчеркнула официальный представитель МИД России
Редакция сайта ТАСС
12:08

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Безнаказанности, которая продолжает позволять западным военным пренебрегать жизнями мирных граждан, нужно положить конец. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

Переговорщики от Киева и коррупционные скандалы в ЕС и на Украине. Заявления МИД

"Мы исходим из того, что все обнародованные и еще ожидающие раскрытия сведений должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Конечно, необходимо положить конец безнаказанности, которая продолжает позволять западным военным пренебрегать жизнями мирных граждан", - сказала она, комментируя тему преступлений британских военных в отношении мирных граждан Афганистана.

"Этот сюжет наносит Британии очередной серьезный репутационный удар, вновь наглядно демонстрирует верх лицемерия двойных стандартов политики Лондона в вопросах соблюдения защиты прав человека", - добавила Захарова.

Публичное расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных британскими военнослужащими в Афганистане в 2010-2013 годах, началось в Соединенном Королевстве в 2023 году после того, как о расправах над десятками человек сообщила вещательная корпорация Би-би-си. 

ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна