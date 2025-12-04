Захарова прокомментировала предполагаемые преступления британских военных

Безнаказанности, которая продолжает позволять пренебрегать жизнями мирных граждан, нужно положить конец, подчеркнула официальный представитель МИД России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Безнаказанности, которая продолжает позволять западным военным пренебрегать жизнями мирных граждан, нужно положить конец. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что все обнародованные и еще ожидающие раскрытия сведений должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Конечно, необходимо положить конец безнаказанности, которая продолжает позволять западным военным пренебрегать жизнями мирных граждан", - сказала она, комментируя тему преступлений британских военных в отношении мирных граждан Афганистана.

"Этот сюжет наносит Британии очередной серьезный репутационный удар, вновь наглядно демонстрирует верх лицемерия двойных стандартов политики Лондона в вопросах соблюдения защиты прав человека", - добавила Захарова.

Публичное расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных британскими военнослужащими в Афганистане в 2010-2013 годах, началось в Соединенном Королевстве в 2023 году после того, как о расправах над десятками человек сообщила вещательная корпорация Би-би-си.