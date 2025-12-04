Захарова прокомментировала присоединение Фарерских островов к санкциям против РФ

Это вынуждает Москву рассмотреть возможность принятия ряда адекватных ответных мер, заявила официальный представитель МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Присоединение Фарерских островов к антироссийским санкциям вынуждает Москву рассмотреть возможность принятия ряда адекватных ответных мер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"До сих пор мы сознательно воздерживались от принятия контрмер в ответ на реализованный Торсхавном с 2022 года комплекс антироссийский шагов, делали это, исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства, - отметила дипломат. - Но новые недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 27 ноября 1977 года, потому что они подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества и вынуждают российскую сторону рассмотреть вопрос введения адекватных ответных мер".