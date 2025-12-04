Захарова: встречи с представителями США по Украине нацелены на результат

Их целью не является внешний эффект, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Встречи с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером по украинскому урегулированию нацелены на результат, а не на внешний эффект. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат, отвечая на вопрос западных СМИ о том, получал ли МИД поручения от президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с американскими эмиссарами в Кремле, Захарова сказала: "На этот вопрос ответил [помощник президента РФ] Юрий Ушаков, который сказал, что детали этих встреч не будут преданы огласке, потому что эти встречи - рабочие, они нацелены на результат, не на внешний эффект". "Хотя и это, безусловно, важно, учитывая, что мировое сообщество уже устало от агрессивных, деструктивных заявлений, этих вот разрушительных информационных волн, которые идут в большей степени сейчас из Брюсселя и Западной Европы, - продолжила Захарова. - Но в первую очередь эта встреча прошла с ориентацией на конкретный результат".

2 декабря Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Уиткоффа и американского предпринимателя Кушнера. Ключевой темой стало урегулирование на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, обсуждалась суть предложений из четырех документов к американскому мирному плану.