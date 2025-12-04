Захарова: ЕС несет околесицу об "успехах" из-за отказа от энергоносителей РФ

Дипломат отметила, что Европа столкнулась с "резким повышением цен на газ и, как следствие, на электричество"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Простые европейцы несут тяжелое бремя по финансированию геополитических преступлений руководства ЕС, которое рапортует об "успехах" из-за отказа от российских энергоносителей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ЕС на системной основе рапортуют о якобы достигнутых успехах в деле отказа от российских энергоносителей, гордятся страшно. Граждан Европы убеждают в том, что вытеснение российских углеводородов с европейского рынка - это невероятное достижение брюссельской бюрократии, залог безопасности и процветания ЕС, - отметила дипломат. - То, что они несут, это просто околесица настоящая, не выдерживающая никакой критики. Бездумное, сумасшедшее, абсолютно бредовое прекращение импорта российского энергосырья серьезно ударило как раз таки по ЕС. Отказавшись от налаженного энергосотрудничества с нашей страной, в ЕС столкнулись с резким повышением цен на газ и, как следствие, на электричество".

По ее словам, европейским обывателям не дают права голоса, они лишены возможности сказать свое слово. "Пока в Брюсселе ставят себе в заслугу продвижение на пути к "энергонезависимости", простые европейцы, европейская промышленность несут на себе тяжелое бремя по финансированию геополитических преступлений Урсулы фон дер Ляйен, - обратила внимание Захарова. - Деньги выкачиваются верхушкой ЕС буквально из кармана каждого простого европейца. При этом европейским предприятиям приходится платить за электроэнергию в два-три раза больше, чем американским, а за газ - в четыре с половиной раза больше".

"С ними англосаксы церемониться не будут. Им благополучие граждан ЕС как кость в горле, они будут их держать буквально на такой прикормке и дрессировать", - указала официальный представитель МИД РФ. По ее словам, тем временем в ЕС начинается волна экономии даже на рождественской иллюминации.