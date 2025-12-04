Захарова: для России не важен переговорщик от Киева

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что главным является содержательный разговор

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Личность представителя Украины на переговорах по урегулированию не так важна, как факт содержательного диалога, который смог бы устранить первопричины кризиса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для нас важна, в общем-то, не фигура того или иного представителя киевского режима или Украины, нам важен содержательный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта", - отметила дипломат, отвечая на вопрос, как личность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию на переговорах по урегулированию, может отразиться на переговорном процессе.

"Насколько Умеров готов к этому в своем новом качестве, мне кажется, покажут время и конкретные результаты", - добавила Захарова.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинскую делегацию на переговорах теперь представляют Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также работники МИД и разведки. Об этом Зеленский заявил в связи с отставкой с поста главы его офиса Андрея Ермака, который также возглавлял делегацию Киева на переговорах с США.