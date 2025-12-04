Forbes: "Квартал 95" "открестился" от Миндича

По данным издания, владельцы компании зарегистрировали для продолжения работы новое юрлицо без бизнесмена

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Владельцы компании "Квартал 95", часть акций которой принадлежит бизнесмену Тимуру Миндичу, замешанному в масштабном коррупционном скандале с участием высших чиновников Украины, зарегистрировали для продолжения работы новое юрлицо без него. Об этом сообщает украинский Forbes.

Новая компания называется "Квартал ЮА" (ЮА - отсылка к украинской доменной зоне ua). В состав учредителей вошли люди, создававшие "Квартал 95": Сергей Шефир (54,5% акций), Ирина и Александр Пикаловы, Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов и Роман Маров.

"Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО "Квартал ЮА", - приводит издание ответ компании на свой запрос. В дальнейшем студия планирует вести всю производственную деятельность через "Квартал ЮА". При этом "Квартал 95" не может принимать никаких мер по отчуждению или перераспределению доли Миндича среди владельцев. Поэтому компания формально продолжает существовать.

На следующий день после того как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о расследовании крупного коррупционного дела и провело обыски у Миндича, "Квартал 95" опубликовал заявление, в котором просил не ассоциировать компанию с Миндичем и заявил, что он имеет с ней лишь "юридическую связь", не участвует в деятельности и не влияет на контент или решения команды.

"Квартал 95" - компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и организацией шоу-программ. Была создана в 2003 году участниками одноименной команды КВН. Одним из основателей стал Владимир Зеленский. Одним из самых известных продуктов компании стал сериал "Слуга народа", в котором Зеленский исполнил главную роль - борца за справедливость, учителя Василия Голобородько, ставшего президентом Украины. В 2015-2019 годах сериал показывал находившийся под контролем украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) местный телеканал "1+1". Первые показы стали абсолютным лидером украинского телерейтинга. Считается, что при содействии Коломойского на фоне успеха этого сериала Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году.