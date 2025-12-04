Файзуллин: во всех регионах отопительный сезон начался штатно
Редакция сайта ТАСС
12:37
обновлено 12:55
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Отопительный сезон штатно начался во всех регионах РФ. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
"На сегодняшний день отопительный сезон штатно начат во всех регионах страны", - сказал Файзуллин, уточнив, что подготовка к зиме в 2025 году проходила по новым, более строгим правилам.
"В целом на подготовку к отопительному периоду регионами из своих средств направлено около 347 млрд рублей. С начала отопительного сезона зафиксировано 2,7 тыс. аварийных ситуаций, что на 17% ниже прошлого года", - добавил Файзуллин.