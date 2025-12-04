Экс-главком НАТО Ставридис: Бельгия может сорвать планы ЕК по активам России

Кроме того, есть вероятность, что Венгрия помешает реализации идеи Еврокомиссии, отметил эксперт

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Бельгия или Венгрия могут помешать реализации идеи Еврокомиссии об экспроприации активов РФ. Такое мнение выразил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в материале для агентства Bloomberg.

"Суровая правда" заключается в том, что ЕС, как и НАТО, обычно действует на основе консенсуса, обычно одна страна может остановить инициативу", - отметил Ставридис. В данном случае, по его словам, это, скорее всего, могут сделать Бельгия или Венгрия.

Сама эта идея, как указывает Ставридис, имеет "множество потенциальных юридических и финансовых последствий".

"Например, что произойдет, если они передадут средства Украине, а затем Россия выйдет из-под санкций в рамках мирного соглашения?" - задается он вопросом.

Большинство лидеров ЕС считают, что смогут убедить бельгийцев согласиться на такой шаг по схеме "репарационного кредита". Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против этой идеи. Он потребовал полных "юридически обязывающих, безусловных, предоставляемых по требованию" в отношении всех средств гарантий, говорится в публикации.

О попытках экспроприации российских активов

Еврокомиссия в октябре выступила с инициативой экспроприировать блокированные в странах ЕС с февраля 2022 года примерно €210 млрд суверенных активов России (€185 млрд из которых блокированы на счетах в депозитарии Euroclear в Бельгии) под прикрытием схемы "репарационного кредита" для финансирования военных и бюджетных потребностей Киева в 2026-2027 годы. Это решение предложено ввиду отсутствия у ЕС свободных средств для продолжения внешнего финансирования Украины. Еврокомиссия утверждает, что Украина якобы должна будет вернуть эти деньги, если получит некие "репарации" от России, размеры которых европейские эксперты в прошлом году оценивали почти в полтриллиона евро. В вероятность таких выплат Украине от России не верят даже сами сотрудники институтов ЕС.

Этот план заблокировала Бельгия на саммитах Евросоюза 1 и 23 октября. Бельгия считает, что по ней придется основной удар ответных мер России, поскольку именно в ее юрисдикции будут изъяты основные активы РФ и именно Бельгия юридически нарушит государственные гарантии неприкосновенности этих средств. Бельгийский премьер-министр подчеркнул, что этот шаг беспрецедентен, на него никто не решался даже во время Второй мировой войны. Поэтому он потребовал от стран ЕС юридических и финансовых гарантий, что они в полном объеме разделят все риски Бельгии.

За последующий месяц вопрос гарантий для Бельгии остался не решен, поэтому она продолжает выступать против экспроприации активов.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.