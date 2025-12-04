Мнение

Откуда ноги растут: дела о коррупции в Евросоюзе и стремление украсть активы РФ связаны?

Андрей Низамутдинов — о том, как Урсула фон дер Ляйен не бросает попыток за счет России продолжать конфликт на Украине и при чем здесь "дело Могерини"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Virginia Mayo

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила твердо стоять на своем и, невзирая на протесты и предупреждения со стороны властей Бельгии, во что бы то ни стало конфисковать замороженные российские активы, находящиеся в депозитарии Euroclear. Встречу глав МИД стран ЕС, на которой ЕК обещала предоставить четкие юридические обоснования своего плана, назначили на 3 декабря (и она состоялась). Но, что примечательно, 2 декабря бельгийская полиция внезапно провела обыски у бывших высокопоставленных чиновников дипломатической службы Евросоюза, которых заподозрили в коррупции.

Совпадение? Не думаю.

Похожая схема

То, что произошло в Брюсселе, сильно смахивает на зеркальное отражение случившегося парой недель раньше в Киеве.

Там антикоррупционные ведомства, созданные при непосредственном участии США и Евросоюза и находящиеся под неусыпным контролем американских спецслужб, вскрыли масштабную коррупционную схему с участием людей из близкого и даже ближайшего окружения Владимира Зеленского. И произошло это ровно в тот момент, когда Вашингтон предложил свой план урегулирования конфликта на Украине и американцам понадобилось надавить на Зеленского, чтобы тот с этим планом согласился. Причем операция по принуждению к переговорам была реализована в два этапа: сперва предъявили обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу, которого на Украине называют "кошельком Зеленского", но Зеленский все равно попытался юлить. Тогда борцы с коррупцией взялись за ближайшего его сподвижника и наперсника — главу офиса президента Андрея Ермака. Тут уж киевскому временщику не осталось ничего другого, как отправить Ермака в отставку, а самому сделать вид, что готов к серьезным переговорам по американскому плану.

События в Европе развиваются по схожему сценарию, только в роли нападающей стороны выступает Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен, которая решила конфисковать российские активы, чтобы под видом "репарационного кредита" помочь Украине продолжать войну. А Бельгия, где в депозитарии Euroclear как раз и находится большая часть средств, замороженных после начала СВО, защищалась и упиралась, указывая на риски экспроприации и упрямо твердя, что согласится с планом фон дер Ляйен только в том случае, если эти риски все страны ЕС разделят между собой поровну.

Желающих делить риски не нашлось. Поэтому первая попытка фон дер Ляйен протащить решение на саммите ЕС провалилась. Настырная руководительница Еврокомиссии пообещала усовершенствовать план, а тем временем взялась за обработку бельгийцев: их уговаривали, стыдили, пугали, в том числе якобы российскими беспилотниками, которые вдруг безо всякой на то причины принялись роиться вокруг бельгийских аэропортов, электростанций и военных баз. Но власти Бельгии на уговоры не поддавались, на угрозы не реагировали. И тогда в прикормленном европейском издании Politico появилась статья, в которой со ссылкой на некие дипломатические источники утверждалось: Бельгия потому-де так не хочет экспроприировать российские активы, что предпочитает направлять доходы от них на свои собственные нужды, а не перечислять в европейский "общак" для помощи Киеву.

Власти Бельгии эти обвинения, естественно, отвергли, хотя и с некоторыми недомолвками. А буквально через несколько дней бельгийские полицейские и провели серию обысков у бывших и действующих высокопоставленных чиновников Евросоюза.

Дипломаты или дельцы?

В центре скандала оказалась Федерика Могерини, которая в 2014–2019 годах занимала пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС, а ныне возглавляет Колледж Европы — элитную академию по подготовке чиновников для европейских структур. Вместе с нею были задержаны бывший генсек дипслужбы Евросоюза Стефано Саннино и еврочиновник Чезаре Дзегретти. В операции наряду с бельгийскими полицейскими участвовали сотрудники Европейского офиса по борьбе с коррупцией.

Обыски прошли у них как по домашним адресам, так и в рабочих кабинетах. Европейская прокуратура сообщила, что после допросов в уголовной полиции Бельгии задержанным были предъявлены обвинения в мошенничестве и коррупции в сфере закупок, конфликте интересов, а также в разглашении профессиональной тайны. Согласно публикациям в СМИ, речь идет о махинациях с тендерами на строительство.

После предъявления обвинений Могерини и двое других были освобождены из-под стражи: прокуроры, по сообщениям итальянских СМИ, сошлись во мнении об "отсутствии риска, что подозреваемые скроются от правосудия".

По мнению Politico, дело Могерини может стать для ЕС крупнейшим скандалом за 26 лет. По своему масштабу оно сравнимо только с массовой отставкой Еврокомиссии во главе с Жаком Сантером в 1999 году из-за обвинений в финансовых махинациях.

Очень своевременный скандал

Не возьмусь сказать, сами ли бельгийцы провернули операцию или действовали по чьей-то подсказке, но скандал вокруг "необыкновенных приключений итальянцев в Бельгии" оказался как нельзя более кстати.

По свидетельству французской Le Monde, задержание Могерини шокировало дипломатическую службу ЕС. Испанец Жозеп Боррель, тот самый, который сменил итальянку на посту главы дипслужбы и так красочно расписывал преимущества европейского "цветущего сада" перед окружающими его "джунглями", наотрез отказался от комментариев. Вполне разумно, если учесть, что задержанный по подозрению в коррупции Саннино именно при Борреле занимал пост генсека дипслужбы Евросоюза.

Зато не удержались от комментариев в Будапеште, где откровенно недолюбливают европейские структуры и работающих в них чиновников. "Забавно, как Брюссель читает всем лекции о "верховенстве закона", в то время как его собственные институты похожи на криминальный сериал, а не на функционирующий союз", — заметил представитель венгерского премьера Золтан Ковач.

Эстонка Кая Каллас, ныне возглавляющая Европейскую службу внешних связей, назвала скандал "глубоко шокирующим" и поспешила заверить, что ее служба "полностью и открыто сотрудничает со следствием". К самой Каллас претензий пока вроде бы нет, но кто знает, как дальше дело повернется. Тем более в ее резюме есть эпизод, когда Каллас в бытность премьер-министром Эстонии на каждом углу выступала за усиление антироссийских санкций, а в то самое время фирма ее мужа тайком от Запада вела дела с Россией.

Стрелы могут полететь и в главу Еврокомиссии: румынский евродепутат Георге Пиперя заявил о намерении повторно инициировать вынесение фон дер Ляйен вотума недоверия. Первый вотум, завершившийся неудачей, был связан с непрозрачной процедурой закупок вакцин от коронавируса на €2,7 млрд. Подписание контрактов тогда лично курировала фон дер Ляйен. На сей раз в качестве причин для выражения недоверия евродепутат назвал текущий коррупционный скандал и усилия главы Еврокомиссии по проталкиванию "репарационного кредита", идея которого была раскритикована Европейским центральным банком.

Очень хочется украсть

Казалось бы, "операция Могерини", по касательной нацеленная на Еврокомиссию, дала Бельгии неубиваемые козыри. Бельгийский министр иностранных дел Максим Прево, прибыв на встречу глав МИД стран ЕС, с ходу отмел предложение фон дер Ляйен о конфискации российских активов, назвав его "худшей из возможных опций", последствия которой "будут катастрофическими".

Не менее решительно выступил и премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. В интервью газете La Libre он откровенно поведал: "Москва дала нам понять, что Бельгия и я в частности будем "вечно" ощущать последствия [конфискации]". "Без взятия на себя части рисков [другими странами ЕС], я сделаю все, чтобы блокировать это решение. Все, что в моих силах", — пообещал Де Вевер.

Фон дер Ляйен выслушала возражения бельгийцев с истинно арийским высокомерием и сообщила в ответ, что Еврокомиссия приняла-таки решение по "репарационному кредиту". В рамках схемы предполагается конфисковать все российские активы на сумму €185 млрд, хранящиеся в Euroclear, а также еще €25 млрд в других странах ЕС. По словам главы Еврокомиссии, принятие решения на саммите Евросоюза в середине декабря не потребует консенсуса — оно "может быть принято большинством голосов". А вот распределением украденных российских денег и организацией выплат Украине Еврокомиссия намерена заниматься единолично.

Надо заметить, что сама ЕК в случае экспроприации активов РФ ничем не рискует — она просто не имеет международной субъектности. Вся ответственность ляжет на Бельгию и другие страны, где находится оставшаяся часть средств. Чтобы снять их опасения, фон дер Ляйен пообещала, что в качестве защитной меры "запретит исполнение иностранных юридических решений по репарационному кредиту внутри ЕС".

Выходит, глава Еврокомиссии ловко увернулась от атаки? Прямо как уголовник Кирпич из известного фильма: "Нет у вас методов против Коти Сапрыкина". Но в кинокартине капитан Жеглов управу на Кирпича все же нашел, хоть и не совсем законную. Может, и у бельгийской полиции или ее доброжелателей найдутся поводы для нового расследования? Как в Киеве, где на Зеленского тоже давили поэтапно.

Или еще вариант: может, не только в Брюсселе и Будапеште, но и в других европейских столицах проявят разумность и не захотят чересчур явно связывать себя со структурами, чьи методы все больше напоминают мафию, прочно укоренившуюся посреди "цветущего сада"? Клеймо вора получить легко, отмыться — трудно, почти невозможно.

И в самом крайнем случае: боязнь по поводу возможных ответных действий со стороны России пока еще никто не отменял. А в том, что ответ будет, сомнений нет.

