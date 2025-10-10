Проваленные вотумы против фон дер Ляйен лишь усилили военный курс Еврокомиссии
Два проваленных вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен продемонстрировали: серьезной оппозиции внутри политической евросистемы курсу ЕК и ее главе просто нет. А курс этот направлен на милитаризацию и военное противостояние с Россией.
Революции не будет
Брюссель вышел из этого мини-кризиса с вотумами не ослабленным, а усилившимся. На той же сессии Европарламента была проведена масштабная политическая кампания о "русских дронах в небе Европы" и евростолица фактически получила карт-бланш на дальнейшее раскручивание военной истерии.
Это не значит, что все европейцы поддерживают курс Брюсселя на военное противостояние, а в перспективе и вероятное столкновение с Россией. Но это значит, что те, кто выступают против будущей войны, просто не имеют своего представительства в европолитике, а главное — их мнение не находит никакого отражения в местном медийном поле.
Быстро деградирующая экономика Европы, тотальная украинизация европейской политики и нарастающий социальный протест, увы, не позволяют рассчитывать на смену политического курса. Напротив, европейская история и XIX, и в особенности XX веков показывает, что в поисках выхода из острого внутреннего социально-политического кризиса европейские элиты выбирают войну. Этот метод позволяет им надеяться на сохранение власти и недопущение революции.
Раздробленная оппозиция
Выступающие против фон дер Ляйен в Европарламенте силы с крайне левой и крайне правой сторон ненавидят друг друга значительно больше, чем брюссельскую бюрократию, и не готовы поддерживать друг друга в борьбе с ней.
Об этом свидетельствуют и цифры. Вотум правых поддержали 179 депутатов — это на 3 больше, чем предыдущий вотум в июле 2025 года, который также был инициирован правыми партиями. 378 "против", воздержались 37 парламентариев. Вотум левых — 133 депутата "за", 383 выступили против, воздержались 78.
Поименной раскладки о том, кто как голосовал, конечно, нет — голосование тайное. Но такой разброс цифр свидетельствует, что за вотумы голосовали разные люди. По мнению моих источников в Европарламенте, за оба вотума голосовали порядка от 50 до 70 евродепутатов. Но, подчеркну, и эти данные оценочные.
Точная же математика позволяет увидеть общую протестную базу в ЕП — числа сойдутся, если сложить голоса "за" и промолчавших. В первом случае — это 216 человек. Во втором — 211. Это и есть примерное число оформившихся противников фон дер Ляйен в нынешнем Европарламенте с обоих краев политического спектра. Их число не достает и до одной трети от общего количества евродепутатов (720) — а для прохождения вотума необходимо две трети.
Победа Еврокомиссии
Таким образом, фон дер Ляйен отпраздновала победу. В сравнении с голосованием в июле (даже в максимальном варианте) число тех, кто выступил против нее, едва выросло. А ведь с тех пор, например, была заключена катастрофическая сделка между ЕС и США. По ней Еврокомиссия подписалась под пошлинами в 15% без каких-либо ответных мер, а также фактически под полным переводом всех стран ЕС на закупки только американских энергоресурсов и под обязательством инвестировать €600 млрд в высокотехнологическую промышленность США. Плюс — массовые закупки американских вооружений по плану милитаризации Евросоюза.
Собственно, именно критика этой сделки и стала единственным объединяющим фактором обоих вотумов. В остальном левые вменяли ЕК предательство "зеленого перехода" и недостаточно активную позицию против войны в Палестине. А правые обвиняли Еврокомиссию в недостатке транспарентности с намеками на коррупцию и, напротив, агрессивное продвижение "зеленого перехода" в ущерб европейской экономике.
За санкции и милитаризацию
Важно четко понимать: никакой значимой оппозиции курсу Еврокомиссии на милитаризацию Европы и попыткам экономической блокады России не было озвучено. Даже несмотря на то, что они в совокупности и стали главными причинами быстро ухудшающейся экономической ситуации в Европе.
Отдельные голоса из лагеря правых французских "Патриотов", левого движения Сары Вагенкнехт или некоторых депутатов из Венгрии, Словакии, Ирландии, Люксембурга просто тонут в общем гуле одобрения.
Ах да, была критика, которая звучала в адрес фон дер Ляйен из ее карманных партий. Но эта критика звучала так: "Мадам президент, извольте почаще советоваться с Европарламентом. То есть с нами и лично со мной о действиях, которые вы предпринимаете". Если прямее: не забывайте хотя бы немного делиться властью.
Мутация Европы
А власти и невиданных доселе для ЕК функций Урсула фон дер Ляйен обретает с каждым днем все больше. Факт назначения ею во второй состав Еврокомиссии осенью 2024 года еврокомиссара по обороне — которым стал Андрюс Кубилюс — это пример захвата огромного пласта новых полномочий.
По всем базовым документам Евросоюза они должны были оставаться в компетенции стран-членов. Так, в Договоре о ЕС сказано, что оборонная политика является компетенцией национальных правительств, а вовсе не экономического административного регулятора, которым, опять же по документам, должна быть Еврокомиссия.
Фон дер Ляйен играет на страхе европейских политиков и пользуется слабостью вырождающихся национальных политических элит, совершая фактически бюрократический переворот.
Кризис ЕС?
Распространено мнение, что катастрофическая санкционная политика Брюсселя, которая отрезала европейскую экономику от российских ресурсов и фактически наложила множество запретов не на Россию, а на страны ЕС, — это стратегическая ошибка Еврокомиссии. Ведет она к экономическому кризису в Европе.
Но такова ситуация, если рассматривать Европу с традиционной позиции — с точки зрения благосостояния ее жителей. А это не более чем яркая обертка. Если ее развернуть — картина будет иной.
Еврокомиссия и персонально фон дер Ляйен представляют интересы наиболее агрессивных атлантических кругов ЕС. В них срастается наднациональная бюрократия ЕС и НАТО, значительная часть политического класса Европы, огромное большинство гуманитарной элиты (включая профессоров и преподавателей местных университетов, экспертное и медийное сообщества).
Они не представляют всего европейского общества, они не избраны демократическим путем. Какое-либо благосостояние населения им интересно исключительно как фактор поддержания собственного благополучия и сохранения политической стабильности их власти или источников финансирования (для младших членов этой гильдии).
И сейчас они видят совершенно новую перспективу.
Новая перспектива
Военная истерия, создание образа врага в лице России открывает перед атлантистами и Еврокомиссией феноменальные перспективы. Сподручно использовать ужас перед русской угрозой для сплавления Европы в единое государство, которое находилось бы под их полным контролем.
При этом формирование ощущения предвоенной ситуации открывает почти безграничные возможности для зачистки медийного и политического пространства. А также для пересмотра демократических процедур — под лозунги о свободе и верховенстве права, по лекалам румынских или еще лучше молдавских выборов. Они ведь, кстати, и проводились под полным контролем гражданской миссии Евросоюза (с практически официальной целью — бороться с российским влиянием).
При этом быстрая деградация европейских национальных элит — не в последнюю очередь за счет перетягивания наиболее толковых европейских голов на хорошие зарплаты в наднациональные структуры — снижает какое-либо противостояние этому перевороту.
Лишнее благосостояние
Тем временем благосостояние общества не столько помогает, сколько мешает их целям.
Как минимум потому, что слишком дорого обходится европейской экономике. Европейское сверхпотребление было в XX веке инструментом идеологического противостояния с СССР, должно было показать, что капитализм — жирнее и более сытый, чем социализм. Сегодня оно стало обузой — европейские государства не вытягивают собственные социальные системы, а сверхвысокие пособия по безработице фактически развратили целое поколение. По сути, они отбили у сотен тысяч людей желание работать, не говоря уже о том, чтобы рисковать и открывать бизнес (что тем более сложно в условиях высоких налогов, которые необходимы на поддержание того самого всеобщего благополучия).
И это не говоря уже о миллионах мигрантов, которые филигранно умеют собирать все возможные льготы и пособия.
То есть в Европе есть насущная необходимость резко снизить уровень потребления и общее представление о приемлемом уровне благосостояния, сжать социальные расходы и вытолкнуть население из популярных ныне профессий культурологов, этнографов и специалистов по гендерным наукам на заводы и конвейеры.
В 2010-х годах эта потребность была осознана и ее пытались реализовать через так называемую зеленую повестку. Получилось плохо. В 2020-х — через традиционную и многократно опробованную и отработанную в Европе милитаризацию общества. И пока получается.
Полезные протесты
Сытые и богатые люди не хотят идти на рискованные проекты, их трудно отправить в окопы, но их легко напугать и заставить платить за собственную "безопасность".
Именно эту роль сегодня в Европе выполняют различные массовые протесты. Это может показаться невероятным, но хаос на улицах европейских городов, горящие машины и мусорные баки, полицейские водометы и массовые столкновения манифестантов и полиции не только не подрывают позиций надъевропейских элит — они дают им новые козыри.
Самое главное — уличные протесты в Европе лишены политического представительства. Так же как фракции в Европарламенте, их лидеры атомизированы и раздроблены. Они пока не способны объединиться, не имеют образования и навыков для грамотной организации протестной деятельности. Поэтому даже очень масштабные движения вроде "желтых жилетов" во Франции относительно легко подавляются и рассыпаются, когда их участники просто устают выходить на улицу, видя, что никаких перемен это не приносит.
Консенсус войны
Но картинка хаоса на улицах европейских городах прекрасно дополняет истории о российских дронах и русской угрозе.
Она направлена на европейский средний класс. Который за десятилетия благополучия накопил "под подушкой" и "за обоями" до триллиона евро сбережений. Причем их немалая часть хранится не в банках, а в наличности, недвижимости, драгоценностях или предметах искусства. Дело в том, что процент по вкладам в 0,5% годовых соблазняет далеко не всех, а кризис евро 2010–2014 годов показал, что потеря денег в европейском банке — это возможная реальность.
Хотите безопасности? Хотите, чтобы вашу машину не сожгли, а магазин не разграбили? Хотите, чтобы вас не захватили русские? Платите. А еще лучше — вложите все свои деньги в производство оружия. Мы его будем покупать, и ваши сбережения не пострадают.
Вот сигнал, который посылают населению европейские элиты. И сигнал этот в целом воспринимается, хотя бы потому, что такой разговор европейскому обывателю генетически привычен. Консенсус между властью и населением в современной Европе пока есть, и этот консенсус ведет к войне.
Шансы Европы
Все это, безусловно, не означает, что новое глобальное военное столкновение России и Европы неизбежно. Большая часть европейского политического класса хочет не войны с Россией, а огромных политических и финансовых дивидендов от подготовки к ней.
Однако, если ЕС сумеет трансформироваться в новую евроимперию, набитую оружием, с рассыпающейся экономикой, голодным и измученным военной пропагандой и истерией населением… Что удержит такую конструкцию от сваливания в войну? Особенно если будут внешние, а возможно, и внутренние игроки, которые будут готовы ее туда подтолкнуть. Спойлер: они будут.
Людей, которые понимают, в каком направлении движется Европа, здесь хватает. Но хватит ли им времени, сил, средств и навыков, чтобы объединиться и остановить этот катастрофический тренд?
Подавляющая часть простых европейцев, конечно, никакой войны не хочет и в нее не верит, но последовательная и тщательная пропаганда может сделать свое дело. Да и спрашивать низы никто особенно не собирается.
Определенную надежду внушают страны, где уже есть политические силы с более трезвым взглядом на ситуацию. Венгрия, Словакия, Чехия, в некотором смысле Австрия. Нельзя списывать со счетов и Восточную Германию, которая страной сегодня не является, но культурно отличается от Западной Германии. Другое дело, что эти страны пока могут максимум лишь постараться успеть соскочить с летящего с горы в тупик европейского поезда под управлением Урсулы фон дер Ляйен (и ее кураторов), но едва ли могут остановить его, а тем более — развернуть.
