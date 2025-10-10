Мнение

Проваленные вотумы против фон дер Ляйен лишь усилили военный курс Еврокомиссии

Денис Дубровин — о том, какие козыри есть у главы ЕК для переворота в Евросоюзе

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Pascal Bastien

Два проваленных вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен продемонстрировали: серьезной оппозиции внутри политической евросистемы курсу ЕК и ее главе просто нет. А курс этот направлен на милитаризацию и военное противостояние с Россией.

Революции не будет

Брюссель вышел из этого мини-кризиса с вотумами не ослабленным, а усилившимся. На той же сессии Европарламента была проведена масштабная политическая кампания о "русских дронах в небе Европы" и евростолица фактически получила карт-бланш на дальнейшее раскручивание военной истерии.

Это не значит, что все европейцы поддерживают курс Брюсселя на военное противостояние, а в перспективе и вероятное столкновение с Россией. Но это значит, что те, кто выступают против будущей войны, просто не имеют своего представительства в европолитике, а главное — их мнение не находит никакого отражения в местном медийном поле.

Быстро деградирующая экономика Европы, тотальная украинизация европейской политики и нарастающий социальный протест, увы, не позволяют рассчитывать на смену политического курса. Напротив, европейская история и XIX, и в особенности XX веков показывает, что в поисках выхода из острого внутреннего социально-политического кризиса европейские элиты выбирают войну. Этот метод позволяет им надеяться на сохранение власти и недопущение революции.

Раздробленная оппозиция

Выступающие против фон дер Ляйен в Европарламенте силы с крайне левой и крайне правой сторон ненавидят друг друга значительно больше, чем брюссельскую бюрократию, и не готовы поддерживать друг друга в борьбе с ней.

Об этом свидетельствуют и цифры. Вотум правых поддержали 179 депутатов — это на 3 больше, чем предыдущий вотум в июле 2025 года, который также был инициирован правыми партиями. 378 "против", воздержались 37 парламентариев. Вотум левых — 133 депутата "за", 383 выступили против, воздержались 78.

Поименной раскладки о том, кто как голосовал, конечно, нет — голосование тайное. Но такой разброс цифр свидетельствует, что за вотумы голосовали разные люди. По мнению моих источников в Европарламенте, за оба вотума голосовали порядка от 50 до 70 евродепутатов. Но, подчеркну, и эти данные оценочные.

Точная же математика позволяет увидеть общую протестную базу в ЕП — числа сойдутся, если сложить голоса "за" и промолчавших. В первом случае — это 216 человек. Во втором — 211. Это и есть примерное число оформившихся противников фон дер Ляйен в нынешнем Европарламенте с обоих краев политического спектра. Их число не достает и до одной трети от общего количества евродепутатов (720) — а для прохождения вотума необходимо две трети.

Победа Еврокомиссии

Таким образом, фон дер Ляйен отпраздновала победу. В сравнении с голосованием в июле (даже в максимальном варианте) число тех, кто выступил против нее, едва выросло. А ведь с тех пор, например, была заключена катастрофическая сделка между ЕС и США. По ней Еврокомиссия подписалась под пошлинами в 15% без каких-либо ответных мер, а также фактически под полным переводом всех стран ЕС на закупки только американских энергоресурсов и под обязательством инвестировать €600 млрд в высокотехнологическую промышленность США. Плюс — массовые закупки американских вооружений по плану милитаризации Евросоюза.

Собственно, именно критика этой сделки и стала единственным объединяющим фактором обоих вотумов. В остальном левые вменяли ЕК предательство "зеленого перехода" и недостаточно активную позицию против войны в Палестине. А правые обвиняли Еврокомиссию в недостатке транспарентности с намеками на коррупцию и, напротив, агрессивное продвижение "зеленого перехода" в ущерб европейской экономике.

За санкции и милитаризацию

Важно четко понимать: никакой значимой оппозиции курсу Еврокомиссии на милитаризацию Европы и попыткам экономической блокады России не было озвучено. Даже несмотря на то, что они в совокупности и стали главными причинами быстро ухудшающейся экономической ситуации в Европе.

Отдельные голоса из лагеря правых французских "Патриотов", левого движения Сары Вагенкнехт или некоторых депутатов из Венгрии, Словакии, Ирландии, Люксембурга просто тонут в общем гуле одобрения.

Ах да, была критика, которая звучала в адрес фон дер Ляйен из ее карманных партий. Но эта критика звучала так: "Мадам президент, извольте почаще советоваться с Европарламентом. То есть с нами и лично со мной о действиях, которые вы предпринимаете". Если прямее: не забывайте хотя бы немного делиться властью.

Мутация Европы

А власти и невиданных доселе для ЕК функций Урсула фон дер Ляйен обретает с каждым днем все больше. Факт назначения ею во второй состав Еврокомиссии осенью 2024 года еврокомиссара по обороне — которым стал Андрюс Кубилюс — это пример захвата огромного пласта новых полномочий.

По всем базовым документам Евросоюза они должны были оставаться в компетенции стран-членов. Так, в Договоре о ЕС сказано, что оборонная политика является компетенцией национальных правительств, а вовсе не экономического административного регулятора, которым, опять же по документам, должна быть Еврокомиссия.

Фон дер Ляйен играет на страхе европейских политиков и пользуется слабостью вырождающихся национальных политических элит, совершая фактически бюрократический переворот.

Кадры решают Ее кадровые решения — что литовец Кубилюс, что эстонка Кая Каллас на посту главы евродипломатии — это смена грандов европолитики — испанца Жозепа Борреля и француза Тьерри Бретона. Бретон в первой ЕК фон дер Ляйен курировал разгоняющуюся милитаризацию европейской промышленности (тогда еще из кресла еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка). ЕК лишь примерялась в те годы к захвату военных компетенций в Европе. Фактически он провернул начальный этап развертывания новых военных производств по всей Европе в 2022–2023 годах. Сделать это было очень непросто ввиду серьезных сомнений европейских бизнесменов и финансистов в возможности окупить расходы. К несчастью для Бретона, он имел серьезный собственный политический вес и амбиции, чтобы побороться за кресло председателя ЕК. Фон дер Ляйен, по сути, и уничтожила его за это, выкинув из состава своей второй Еврокомиссии. Что до Борреля, реального ветерана европейской политики, который успел побывать даже главой Европарламента, то тут и вопроса не было: на пенсию, в лучшем случае на кафедру университета. Их преемники собственного веса не имеют и обязаны фон дер Ляйен (и стоящим за ней атлантическим элитам) всем. Их лояльность абсолютна. Показать еще

Кризис ЕС?

Распространено мнение, что катастрофическая санкционная политика Брюсселя, которая отрезала европейскую экономику от российских ресурсов и фактически наложила множество запретов не на Россию, а на страны ЕС, — это стратегическая ошибка Еврокомиссии. Ведет она к экономическому кризису в Европе.

Но такова ситуация, если рассматривать Европу с традиционной позиции — с точки зрения благосостояния ее жителей. А это не более чем яркая обертка. Если ее развернуть — картина будет иной.

Еврокомиссия и персонально фон дер Ляйен представляют интересы наиболее агрессивных атлантических кругов ЕС. В них срастается наднациональная бюрократия ЕС и НАТО, значительная часть политического класса Европы, огромное большинство гуманитарной элиты (включая профессоров и преподавателей местных университетов, экспертное и медийное сообщества).

Они не представляют всего европейского общества, они не избраны демократическим путем. Какое-либо благосостояние населения им интересно исключительно как фактор поддержания собственного благополучия и сохранения политической стабильности их власти или источников финансирования (для младших членов этой гильдии).

И сейчас они видят совершенно новую перспективу.

Новая перспектива

Военная истерия, создание образа врага в лице России открывает перед атлантистами и Еврокомиссией феноменальные перспективы. Сподручно использовать ужас перед русской угрозой для сплавления Европы в единое государство, которое находилось бы под их полным контролем.

При этом формирование ощущения предвоенной ситуации открывает почти безграничные возможности для зачистки медийного и политического пространства. А также для пересмотра демократических процедур — под лозунги о свободе и верховенстве права, по лекалам румынских или еще лучше молдавских выборов. Они ведь, кстати, и проводились под полным контролем гражданской миссии Евросоюза (с практически официальной целью — бороться с российским влиянием).

При этом быстрая деградация европейских национальных элит — не в последнюю очередь за счет перетягивания наиболее толковых европейских голов на хорошие зарплаты в наднациональные структуры — снижает какое-либо противостояние этому перевороту.

Лишнее благосостояние

Тем временем благосостояние общества не столько помогает, сколько мешает их целям.

Как минимум потому, что слишком дорого обходится европейской экономике. Европейское сверхпотребление было в XX веке инструментом идеологического противостояния с СССР, должно было показать, что капитализм — жирнее и более сытый, чем социализм. Сегодня оно стало обузой — европейские государства не вытягивают собственные социальные системы, а сверхвысокие пособия по безработице фактически развратили целое поколение. По сути, они отбили у сотен тысяч людей желание работать, не говоря уже о том, чтобы рисковать и открывать бизнес (что тем более сложно в условиях высоких налогов, которые необходимы на поддержание того самого всеобщего благополучия).

И это не говоря уже о миллионах мигрантов, которые филигранно умеют собирать все возможные льготы и пособия.

То есть в Европе есть насущная необходимость резко снизить уровень потребления и общее представление о приемлемом уровне благосостояния, сжать социальные расходы и вытолкнуть население из популярных ныне профессий культурологов, этнографов и специалистов по гендерным наукам на заводы и конвейеры.

В 2010-х годах эта потребность была осознана и ее пытались реализовать через так называемую зеленую повестку. Получилось плохо. В 2020-х — через традиционную и многократно опробованную и отработанную в Европе милитаризацию общества. И пока получается.

Полезные протесты

Сытые и богатые люди не хотят идти на рискованные проекты, их трудно отправить в окопы, но их легко напугать и заставить платить за собственную "безопасность".

Именно эту роль сегодня в Европе выполняют различные массовые протесты. Это может показаться невероятным, но хаос на улицах европейских городов, горящие машины и мусорные баки, полицейские водометы и массовые столкновения манифестантов и полиции не только не подрывают позиций надъевропейских элит — они дают им новые козыри.

Самое главное — уличные протесты в Европе лишены политического представительства. Так же как фракции в Европарламенте, их лидеры атомизированы и раздроблены. Они пока не способны объединиться, не имеют образования и навыков для грамотной организации протестной деятельности. Поэтому даже очень масштабные движения вроде "желтых жилетов" во Франции относительно легко подавляются и рассыпаются, когда их участники просто устают выходить на улицу, видя, что никаких перемен это не приносит.

Консенсус войны

Но картинка хаоса на улицах европейских городах прекрасно дополняет истории о российских дронах и русской угрозе.

Она направлена на европейский средний класс. Который за десятилетия благополучия накопил "под подушкой" и "за обоями" до триллиона евро сбережений. Причем их немалая часть хранится не в банках, а в наличности, недвижимости, драгоценностях или предметах искусства. Дело в том, что процент по вкладам в 0,5% годовых соблазняет далеко не всех, а кризис евро 2010–2014 годов показал, что потеря денег в европейском банке — это возможная реальность.

Хотите безопасности? Хотите, чтобы вашу машину не сожгли, а магазин не разграбили? Хотите, чтобы вас не захватили русские? Платите. А еще лучше — вложите все свои деньги в производство оружия. Мы его будем покупать, и ваши сбережения не пострадают.

Вот сигнал, который посылают населению европейские элиты. И сигнал этот в целом воспринимается, хотя бы потому, что такой разговор европейскому обывателю генетически привычен. Консенсус между властью и населением в современной Европе пока есть, и этот консенсус ведет к войне.

Шансы Европы

Все это, безусловно, не означает, что новое глобальное военное столкновение России и Европы неизбежно. Большая часть европейского политического класса хочет не войны с Россией, а огромных политических и финансовых дивидендов от подготовки к ней.

Однако, если ЕС сумеет трансформироваться в новую евроимперию, набитую оружием, с рассыпающейся экономикой, голодным и измученным военной пропагандой и истерией населением… Что удержит такую конструкцию от сваливания в войну? Особенно если будут внешние, а возможно, и внутренние игроки, которые будут готовы ее туда подтолкнуть. Спойлер: они будут.

Людей, которые понимают, в каком направлении движется Европа, здесь хватает. Но хватит ли им времени, сил, средств и навыков, чтобы объединиться и остановить этот катастрофический тренд?

Подавляющая часть простых европейцев, конечно, никакой войны не хочет и в нее не верит, но последовательная и тщательная пропаганда может сделать свое дело. Да и спрашивать низы никто особенно не собирается.

Определенную надежду внушают страны, где уже есть политические силы с более трезвым взглядом на ситуацию. Венгрия, Словакия, Чехия, в некотором смысле Австрия. Нельзя списывать со счетов и Восточную Германию, которая страной сегодня не является, но культурно отличается от Западной Германии. Другое дело, что эти страны пока могут максимум лишь постараться успеть соскочить с летящего с горы в тупик европейского поезда под управлением Урсулы фон дер Ляйен (и ее кураторов), но едва ли могут остановить его, а тем более — развернуть.

