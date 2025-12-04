В Дагестане финансирование рыбохозяйственного комплекса выросло на 40%

Господдержку получило 31 предприятие

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса с 2022 года в Дагестане выросло на 40%, сообщает региональное правительство.

"Финансирование госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса с 2022 г. выросло на 40%, с 67,46 млн до 97,56 млн рублей. Об этом заявила руководитель Комитета по рыбному хозяйству республики Хадижат Шамхалова в рамках рабочей встречи с председателем правительства региона Абдулмуслимом Абдулмуслимовым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что господдержку в рамках профильной программы получило 31 предприятие. "В ближайшее время в Кизлярском районе введут в эксплуатацию новый завод по глубокой переработке рыбы", - добавили в правительстве Дагестана.

Ранее сообщалось, что падение уровня Каспийского моря повлияло на объемы вылова водных биологических ресурсов, в Республике Дагестан с 2022 года вылов сократился почти на 37%.