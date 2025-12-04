Росфинмониторинг назвал политизированным внесение РФ в черный отмывочный список

Таким же шагом является приостановка членства России в ФАТФ, заявили в службе

Здание Федеральной службы по финансовому мониторингу © Collection Maykova/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Решение Европейской комиссии (ЕК) внести Россию в список третьих стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма носит исключительно политизированный характер. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

"Решение ЕК внести Россию в черный отмывочный список исключительно политизированное, как и приостановка членства России в ФАТФ", - говорится в сообщении.

Ранее Европейская комиссия приняла решение включить Россию в перечень стран высокого риска, имеющих "стратегические недостатки" в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).