Путин: поставки российской нефти в Индию идут абсолютно ритмично
Редакция сайта ТАСС
15:48
обновлено 16:04
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Индию, как и производство нефтепродуктов для потребителей российского сырья в этой стране, идут абсолютно ритмично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
"Я сейчас не могу сказать вам точно по цифрам, но торговля нефтью и нефтепродуктами, а также производство нефтепродуктов для потребителей российской нефти в Индии идут абсолютно ритмично", - отметил Путин.