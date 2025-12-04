Путин: поставки российской нефти в Индию идут абсолютно ритмично

Речь идет о торговле нефтью и нефтепродуктами, а также производстве нефтепродуктов для потребителей российской нефти в Индии

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Индию, как и производство нефтепродуктов для потребителей российского сырья в этой стране, идут абсолютно ритмично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

"Я сейчас не могу сказать вам точно по цифрам, но торговля нефтью и нефтепродуктами, а также производство нефтепродуктов для потребителей российской нефти в Индии идут абсолютно ритмично", - отметил Путин.