Путин назвал экономику России открытой

Москва никогда не вводила дополнительных таможенных пошлин, как это сделал Вашингтон, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Российская экономика открыта, Москва никогда не вводила дополнительных таможенных пошлин, как это сделал Вашингтон, не будет этого делать сейчас и в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Путин отметил, что введение дополнительных пошлин в конечном счете идет на пользу экономике США. "Полагаю, он [президент США Дональд Трамп] действует добросовестно. Наши эксперты считают, что риски существуют, но выбор экономической политики - это выбор каждой страны и ее руководства", - отметили российский лидер.

"Мы никогда не занимались подобными делами, не будем этого делать сейчас и не собираемся делать в будущем, - продолжил он. - Наша экономика открыта. Мы надеемся, что в конечном итоге все нарушения правил Всемирной торговой организации будут устранены".

Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении таможенных пошлин в размере от 10% до 49% на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные в отношении конкретных стран начнут действовать 9 апреля.