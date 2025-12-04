Путин: РФ и Индия начали сотрудничать в энергетике до событий на Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия начали выстраивать сотрудничество в энергетике задолго до событий на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. Интервью вышло в переводе на английский язык.

"Наше сотрудничество с Индией по энергетике не затронуто текущей экономической конъюнктурой, неустойчивой политической ситуацией и даже трагическими событиями на Украине. Что касается углеводородов, наши экономические агенты задолго до событий на Украине установили между собой очень хорошие, доверительные отношения", - ответил президент РФ на вопрос о том, как Индия и Россия могли бы противостоять западными санкциям.

Путин напомнил, что российские компании активно инвестировали в индийской сектор нефтепереработки. "В результате Индия стала одним из крупнейших поставщиков продуктов нефтепеработки на европейский рынок и не только потому, что она покупает нашу нефть со скидкой. Это складывалось годами и не имеет отношения к текущей конъюнктуре. Кому-то это стало не нравиться, что Индия становится все более крупным игроком на международном рынке, и ее связи с Россией. Начали придумывать, как ограничивать влияние Индии по политическим соображениям", - добавил российский лидер.