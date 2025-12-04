Путин отметил эффективность российско-индийской АЭС "Куданкулам"

Глава государства обратил внимание, что РФ является одним из крупнейших игроков в атомной отрасли на мировой арене

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Атомная электростанция "Куданкулам" показывает себя очень эффективно, это ведущий проект российско-индийского энергетического сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская компания "Росатом" больше всех других в мире строит за рубежом ядерных реакторов для АЭС - всего 22 энергоблока. Наша с вами известная станция "Куданкулам" - это один из ведущих проектов на этом направлении. На ней эффективно работают, и она зарекомендовала себя очень хорошо", - отметил российский лидер в интервью телеканалу India Today, которое вышло в эфире на английском языке.

Путин обратил внимание, что РФ является одним из крупнейших игроков в атомной отрасли на мировой арене. "Но мы не игроки, если по-серьезному говорить. Мы производители самого новейшего в мире оборудования для АЭС", - добавил президент.

Он обратил внимание, что Россия "единственная, наверное, сейчас страна в мире, способная строить и строящая АЭС малой мощности". "Такие станции уже работают в России, причем они могут быть как наводными, так и размещаться на земле. И это очень хороший вариант для конкретных регионов, где нет нужды в крупных АЭС, либо расстрояние от объектов генерации до потребителя значительное. А можно разместить их в каких-то труднодоступных районах", - рассказал Путин.

Об атомной электростанции

АЭС "Куданкулам" - крупнейшая в Индии атомная станция и флагманский проект российско-индийского технологического и энергетического сотрудничества. АЭС расположена на юге Индии, в штате Тамилнаду. Заказчиком и оператором станции является Индийская корпорация по атомной энергии. Генеральный подрядчик - АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик - АО "Атомэнергопроект", генеральный конструктор - ОКБ "Гидропресс" (все - предприятия Росатома).

Строительство АЭС "Куданкулам" предполагает возведение шести энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 суммарной установленной мощностью 6 000 МВт. Блоки № 1 и 2 были подключены к национальной энергосети Индии в 2013 и 2016 году и снабжают электроэнергией южноиндийский регион. В настоящее время близки к завершению строительно-монтажные работы на блоках № 3 и 4, и развернуто сооружение двух энергоблоков третьей очереди (блоки № 5 и 6). Госкорпорация "Росатом" обеспечивает топливом энергоблоки АЭС "Куданкулам" на протяжении всего их жизненного цикла.