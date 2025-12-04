Бензозаправки "Лукойла" в Румынии смогут работать до апреля 2026 года

При этом власти трансферты любых фондов или прибыли компании в Россию запрещены

БУХАРЕСТ, 5 декабря. /ТАСС/. Бензозаправки "Лукойла" в Румынии могут работать до апреля 2026 года. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Оана Цою.

"Бензозаправки могут законно работать, платить зарплаты и пополнять запасы до апреля 2026 года", - написала она в Х. Также разрешаются продажи или прекращение операций с другими операторами. "Запрещены трансферты любых фондов или прибыли в Россию, и это будет зависеть не только от их обещаний, мы будем следить за этим непосредственно", - подчеркнула она.

"Сегодняшнее решение США (OFAC [Управления по контролю за иностранными активами Минфина США]), лицензия 128В о "Лукойле" предоставляет необходимое время, чтобы защитить рабочие места и энергетическую безопасность, а также сохраняет запрет на трансферты в Россию, - отметила глава МИД. - В последние недели мы тесно координировались с OFAC относительно возможных сценариев в Румынии вместе с соответствующими министерствами, а правительство Румынии приняло необходимые меры и располагает теперь инструментами для наблюдения за деятельностью компании. Знаю, что есть много работников с семьями, которым нужна ясность до продажи [компании], которые задаются вопросом, смогут ли они получить до Рождества зарплаты от работодателя или нет".

Правительство США отменило часть санкций против компании "Лукойл", чтобы позволить бензозаправочным станциям компании, находящимся за пределами России, продолжить работу, сообщил портал hotnews.ro со ссылкой на AFP. Сделки с этими АЗС были разрешены, чтобы "избежать санкционирования" их клиентов и поставщиков при условии, что доходы не будут направляться в Россию, согласно Минфину США. Это позволит бензозаправкам "Лукойла" в зарубежных странах продолжать обслуживать клиентов, не допуская поступления выручки в Россию. Эта мера будет действовать до 29 апреля 2026 года.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающую компанию "Лукойл" и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций. В Румынии компании "Лукойл" принадлежит НПЗ Petrotel в городе Плоешти и около 300 бензозаправочных станций.

Как подчеркнул ранее президент России Владимир Путин, новые американские рестрикции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Кроме того, Путин указал, что санкции представляют собой недружественный акт в отношении Москвы, который "не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться".