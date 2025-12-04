Рейс Москва - Пхукет после ЧП 3 декабря вылетел

Он будет выполнен на резервном самолете

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Перенесенный с 3 декабря рейс авиакомпании Red Wings Москва - Пхукет после возвращения в московский аэропорт Домодедово вылетел в Таиланд, следует из онлайн-табло аэропорта.

3 декабря во время рейса Москва - Пхукет, выполняемого на самолете Boeing 777-200, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял решение вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным оперативных служб, произошло возгорание. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово. Как сообщили в Росавиации, на борту находились 425 человек, никто не пострадал.

В пресс-службе Red Wings сообщали ТАСС, что вылет перенесен на 5 декабря в 01:40 мск, он будет выполнен на резервном самолете. Посадка борта ожидается в 14:40 по местному времени (10:40 мск).