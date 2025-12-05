Костин: Индия может стать приоритетом во внешней экспансии ВТБ

Глава банка также уточнил, что в ноябре ВТБ подал заявку на открытие офиса в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Индия может стать приоритетном направлением для ВТБ в вопросе внешней экспансии бизнеса. Об этом журналистам заявил глава банка Андрей Костин.

"Мы считаем, что сегодня Индия может стать для нас приоритетом во внешней экспансии, потому что Индия - это новый тигр, безусловно. Все ожидают, что большой скачок будет. И прогнозы к тому, что к концу этого десятилетия Индия станет третьей экономической державой мира. Это, конечно, нельзя пропускать", - сказал он.

Костин также уточнил, что в ноябре ВТБ подал заявку на открытие офиса в Мумбаи.

Ранее сообщалось, что объем экспортных операций через "ВТБ Индия" за минувший год увеличился в 2,5 раза. Накануне ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели, в планах банка - увеличить численность персонала в 2,5 раза.