ЦБ не рассматривает создание мобильного приложения для цифрового рубля

В Банке России отметили, что хотят сохранить для удобства граждан и бизнеса уже существующий пользовательский опыт

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России не рассматривает создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля, он будет встроен в банковские приложения для удобства граждан. Об этом сообщил регулятор в своем Telegram-канале.

Читайте также

Больше, чем просто деньги. Что принесет цифровой рубль

"Мы не рассматриваем создание отдельного мобильного приложения для цифрового рубля по ряду причин. Во-первых, хотим сохранить для удобства граждан и бизнеса уже существующий пользовательский опыт. Для этого цифровой рубль встраивается в банковские приложения, которыми уже все и так пользуются", - отметил ЦБ, указав, что это позволит людям получить новый функционал в привычных интерфейсах.

Во-вторых, как указывает регулятор, использование уже существующих каналов взаимодействия вместо создания новых всегда существенно экономит ресурсы всех участников и пользователей.

В ЦБ напомнили, что цифровой рубль - это не инструмент для инвестирования или получения пассивного дохода и его не нужно будет приобретать на бирже и нельзя будет получить процент на остаток по счету цифрового рубля.

"Это цифровая форма нашей национальной валюты, которую можно будет использовать в первую очередь для платежей и переводов. Поэтому для того, чтобы им распоряжаться, специальных знаний не потребуется. Распоряжайтесь так же, как и наличными в кошельке, когда это удобно и нужно. Как мы уже неоднократно подчеркивали, принципиальная позиция Банка России - в добровольности использования цифровых рублей", - отметили в ЦБ.

Влияние на экономику

В Банке России тоже заверили, что цифровой рубль не помешает банковскому кредитованию и развитию экономики, так как безналичные, наличные, цифровые рубли одинаково влияют на формирование денежного предложения и развитие экономики. "Сколько банки выдадут кредитов, определяет не количество рублей в определенной форме, а спрос на кредиты со стороны заемщиков и готовность банков кредитовать, которые зависят от стоимости денег в экономике (ставок и доходностей финансовых инструментов) и различных рисков", - пояснил регулятора.

Кроме того, цифровой рубль не является альтернативой срочным банковским вкладам, при помощи которых банки фондируют срочные кредиты. Поэтому способность банков выдавать кредиты, в том числе на длинные сроки, никак не пострадает.