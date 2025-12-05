Сальдо: промышленность правобережья Днепра нужна для самообеспеченности Херсонщины

Губернатор региона отметил, что сильный удар по сельскохозяйственной отрасли был нанесен разрушением плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Освобождение правобережной части Днепра в Херсонской области с ее промышленными мощностями является необходимым условием для выхода региона на самообеспеченный бюджет. Об этом заявил журналистам губернатор Владимир Сальдо на площадке II Международного Таврического инвестиционно-экономического форума.

"После воссоединения и вхождения в состав РФ Херсонской области экономика наша была подорвана тем, что нам пришлось временно оставить правобережье, где сосредоточен основной промышленный и логистический потенциал. <...> Мы рассчитываем постепенно - постепенно, подчеркиваю, - перейти от дотационного субъекта к самодостаточному. Но для этого, конечно, нужно время. И, самое главное, для этого нужно достичь победы и целей специальной военной операции", - сказал Сальдо.

Он добавил, что также сильный удар по сельскохозяйственной отрасли был нанесен разрушением плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года, которое привело к обмелению Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов.

"Поэтому и бюджет сейчас пока что высокодотационный за счет федеральных дотаций. Страна не оставила Херсонскую область один на один [с проблемами], поэтому субсидирует бюджет. В то же время собственные доходы Херсонской области растут. За счет чего? За счет того, что строительные компании, которые работают на территории Херсонской области, разворачивают свои объемы, разворачивают бетонные и другие заводы строительной индустрии. Дорожное строительство развивается, работают дорожно-строительные компании. Постепенно начинает возрождаться переработка сельскохозяйственной продукции, которая тоже дает свой вклад в бюджет области", - подчеркнул глава региона.

В конце августа Сальдо сообщил, что при четком финансировании и грамотном управлении Херсонской области потребуется до пяти лет для выхода на самообеспечение.

О форуме

II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум проходит в Москве 5 и 6 декабря. Участие в нем принимают более 1 тыс. инвесторов. На форуме планируется обсудить социально-экономический потенциал регионов Донбасса и Новороссии, представив конкретные инвестиционные предложения для развития регионов.