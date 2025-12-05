На Херсонщине реализуют проекты по овцеводству и кролиководству

Это станет возможным благодаря инвестициям

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Проекты по животноводству в Херсонской области, в том числе по овцеводству и кролиководству, начнут реализовываться благодаря инвестициям. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее он сообщал, что инвесторы намерены вложить в жилищное строительство и АПК Херсонской области свыше 100 млрд рублей и создать более 5 тыс. рабочих мест.

"Инвестиции, которые предпринимательские структуры сейчас уже в Херсонской области проектируют для реализации, превышают 100 млрд рублей. <…> Инвестиции также касаются возобновления овцеводства, кролиководства и животноводства на территории Херсонской области", - сказал он на II Международном Таврическом инвестиционно-экономическом форуме.

По его словам, поголовье скота в регионе уже начинает увеличиваться, помимо этого, фиксируется рост потребности в переработке молока. "Переработка сейчас ведется не на территории Херсонской области, а в Крыму и частично в Краснодарском крае. Поэтому одно из направлений [для инвестиций] - это возобновление переработки молочных продуктов уже в сыры и другие производные.

Сальдо отметил, что также инвесторы в ближайшее время могут начать финансировать проекты по возобновлению в Херсонской области технологий, которые исторически были привязаны к таврийским степям, когда не было еще мелиорации.

О форуме

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединяет тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.