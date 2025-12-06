Радиационный фон на ЗАЭС соответствует природным значениям

Угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Радиационный фон на Запорожской АЭС (ЗАЭС) соответствует природным значениям, угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения соответствует естественным природным значениям и находится в норме. Угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении.