Радиационный фон на ЗАЭС соответствует природным значениям

Угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет
06:12
обновлено 06:15

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Радиационный фон на Запорожской АЭС (ЗАЭС) соответствует природным значениям, угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения соответствует естественным природным значениям и находится в норме. Угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет", - говорится в сообщении. 

