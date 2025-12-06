ФАО заинтересована в том, чтобы Россия делилась инновациями в сельхозсекторе

Директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков указал, что организация ожидает от Москвы дальнейших шагов в части расширения объемов предоставляемой помощи развивающимся странам, прежде всего в Центральной Азии, а также государствам Африки, Азии и Латинской Америки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заинтересована в том, чтобы РФ делилась своим опытом и инновациями в аграрном секторе с другими странами, помогая им укреплять собственную продовольственную безопасность. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков.

"Организация заинтересована в том, чтобы Россия делилась своими инновациями, которые ускоренно внедряются во всех подотраслях российского агросектора - растениеводстве, животноводстве, производстве кормов, селекционной работе. Впечатляют и российские успехи в финансировании агросектора, всесторонней поддержке производителей", - рассказал Кобяков.

Он также отметил положительный опыт внедрения в России технологий цифровой прослеживаемости сельскохозяйственной продукции в ее переработке и сбыте. Подобные решения также интересуют развивающиеся страны, стремящиеся к повышению эффективности собственного аграрного сектора.

Директор отделения ФАО указал, что организация ожидает от России дальнейших шагов в части расширения объемов предоставляемой помощи развивающимся странам, прежде всего в Центральной Азии, а также государствам Африки, Азии и Латинской Америки, с которыми Москва традиционно поддерживает тесные экономические связи.

"Россия также далеко не в полной мере исчерпала и потенциал своего донорского содействия развивающимся странам по каналам ФАО. Если Российская Федерация является 13-м крупнейшим плательщиком обязательного взноса в бюджет ФАО (в 2025 года ее взнос составил порядка 1,9% от бюджета ФАО, или примерно $9 млн), то по добровольным взносам, а именно они приносят до 70% в бюджет организации, в 2024 году она была на 31-м месте с $9,5 млн, а в 2025 году добровольных взносов от России в ФАО пока не поступало", - добавил Кобяков.