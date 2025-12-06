Интервью

Олег Кобяков: новые конфликты отбросили человечество от достижения цели ликвидации голода

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН), внесшей огромный вклад в победу над голодом в послевоенной Европе, в этом году исполнилось 80 лет. О том, насколько мировое сообщество еще далеко от цели обеспечить всем людям достойное питание, в какой ситуации находятся жители самых кризисных регионов планеты и чем им помогает Россия, в интервью ТАСС рассказал директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков

— В 2015 году Генассамблея ООН утвердила Цели в области устойчивого развития, среди которых мировое сообщество поставило себе задачу искоренить голод как полноценное явление к 2030 году. Спустя 10 лет насколько мы близки к решению этой проблемы?

— К сожалению, события последних пяти лет в значительной степени отбросили весь мир от достижения намеченной цели ликвидации голода. Пандемия COVID-19, перестройка существовавших цепочек поставок пищевых продуктов, экстремальные климатические явления и серия новых вооруженных конфликтов усложнили работу по обеспечению продовольственной безопасности наиболее уязвимых слоев жителей Земли. Даже по оптимистичным оценкам, в следующие пять лет голодать по всему миру продолжат более 500 млн человек. Количество людей, столкнувшихся с катастрофической степенью голода, за последнее время удвоилось и достигло 1,9 млн — это самый высокий уровень с 2016 года, когда начали производить мониторинг этой категории. Чрезвычайно обострилась проблема неполноценного питания, особенно среди детей. Из-за 26 продовольственных кризисов по всему миру недостаточность питания наблюдается у 38 млн детей в возрасте до пяти лет.

— Где сегодня находятся главные мировые очаги этих продовольственных кризисов?

— Наибольшую озабоченность в этом году вызывают Судан, Палестина (прежде всего сектор Газа), Южный Судан, Гаити и Мали. Население этих стран сталкивается с катастрофическими уровнями отсутствия продовольственной безопасности и тяжелыми формами голода, которые в том числе приводят к смертям от истощения. Но чрезвычайно высокие риски касаются раздираемых конфликтами и природными катаклизмами Йемена, Демократической Республики Конго (ДРК), Мьянмы и Нигерии — здесь должны быть приняты срочные меры для спасения жизней и сохранения источников средств к существованию. Причем ДРК и Мьянма были отнесены к очагам голода в этом году — первая из-за боевых действий, вторая из-за нарастания внутреннего конфликта, разрушительного землетрясения и масштабного перемещения населения. Также сложной остается ситуация в Сирии, Сомали, Буркина-Фасо и Чаде.

В Судане массовый голод был подтвержден в прошлом году. Продолжающийся конфликт говорит о том, что улучшения ситуации не предвидится. Численность беженцев продолжит расти, тогда как доступ к гуманитарной помощи останется ограниченным. Отдельные районы Судана находятся на грани экономического коллапса, к началу лета 637 тыс. человек здесь сталкивались с катастрофическими уровнями голода, тогда как 24,6 млн жителей (при общей численности населения более чем 51 млн) не имеют продовольственной безопасности на кризисном и более серьезном уровнях.

В Южном Судане более половины населения также сталкивается с высокой степенью отсутствия продовольственной безопасности, 63 тыс. человек при этом грозит катастрофический уровень голода. Прогноз для этой страны также неблагоприятный, два ее региона может охватить массовый голод. Аналогичное положение, но в меньших масштабах, наблюдается в Мали с ее высокими внутренними ценами на зерновые, и в Гаити, переживающей беспрецедентный уровень насилия и разгула организованной преступности.

— В течение всего этого года внимание мировых СМИ было приковано к палестинскому сектору Газа. Каково положение жителей этого региона?

— Крупномасштабные военные операции препятствовали оказанию жизненно важной продовольственной помощи, повышая риски массового голода. Гуманитарный кризис, высокие цены на продовольствие в сочетании с истощением источников средств к существованию и торговой блокадой приближали крах экономики региона. К сентябрю этого года все население Газы, а это 2,1 млн человек, оказалось в кризисной ситуации, а 470 тыс. — на грани катастрофического уровня голода.

Установившийся с 10 октября режим прекращения огня создал узкую и ограниченную по времени возможность для начала восстановления производства продовольствия и обеспечения средств к существованию у жителей. Боевые действия привели к широкомасштабному уничтожению почти всей сельскохозяйственной инфраструктуры анклава. Общая стоимость ущерба и потерь с начала боевых действий превысила здесь $2 млрд. Потребности в восстановлении и реконструкции оцениваются примерно в $4,2 млрд.

Было повреждено почти 87% всех пахотных земель, в Северной Газе и в районе города Газа речь идет о 94% и 91% соответственно. Больше всего пострадали важные для экономики региона оливковые плантации — повреждено или уничтожено было 90%. Разрушения тепличных хозяйств затронули 80% объектов, в одноименной провинции Газа эта цифра достигла 100%, в Северной Газе — 99,8%. Повреждено или уничтожено также 87% сельскохозяйственных колодцев, что еще больше сказывается на способности Газы поддерживать сектор растениеводства и животноводства. Последнее также сильно пострадало: повреждено свыше 900 птицеводческих ферм, примерно столько же коровников, почти 700 овцеводческих ферм.

С приостановкой боевых действий, несмотря на сохраняющиеся масштабы ущерба, 37% поврежденных пахотных земель теперь физически доступны для восстановления и обработки. Площадь доступных для теплиц площадей выросла на 17%, что создает прочную основу для восстановительных работ ФАО. Сроки восстановления будут зависеть от хода реализации достигнутых договоренностей об урегулировании этого конфликта. ФАО, как и другие специализированные учреждения ООН, принимает участие в межсекторальной операции по предоставлению помощи. Тем не менее наш экстренный призыв о предоставлении $75 млн был профинансирован лишь на 10%, что подчеркивает острую необходимость в дополнительных ресурсах.

— События в соседствующей с Израилем Сирии также приковывают к себе внимание наблюдателей со всего мира. Каково положение в этой стране?

— Здесь сохраняется одна из наиболее масштабных и сложных чрезвычайных гуманитарных ситуаций в мире. Из общего населения страны в 23,2 млн [человек] около 14,5 млн страдают от высокого уровня отсутствия продовольственной безопасности. Экономический кризис и рост цен на продовольствие толкают уязвимые семьи к снижению количества и качества потребляемой пищи и продаже средств производства.

В текущих условиях инвестиции в производство продовольствия на местном уровне в виде мер поддержки растениеводства, животноводства и водоснабжения позволят спасти жизни и источники средств к существованию сирийцев, уменьшив при этом количество нуждающихся в гуманитарной помощи и зависимость от поставляемого в ее рамках продовольствия.

— На фоне такого большого числа сталкивающихся с голодом регионов есть ли страны, где ситуация за последний год улучшилась?

— Сразу ряд государств в этом году был исключен из перечня очагов голода. Речь идет о Замбии, Зимбабве, Кении, Лесото, Ливане, Малави, Мозамбике, Намибии, Нигере и Эфиопии. Ослабление интенсивности боевых действий привело к улучшению ситуации в Ливане, на востоке и юге Африки. В Нигере благоприятные для сбора урожая климатические условия и снижение частотности экстремальных метеорологических явлений поспособствовали укреплению продовольственной безопасности. Между тем ФАО предупреждает, что ситуация в этих странах остается нестабильной и при повторном возникновении неблагоприятных факторов может резко ухудшиться.

— Этот год во многом прошел под знаком торговых войн и вводимых крупными экономиками, в частности США, импортных пошлин. Как такие шаги отражаются на обеспечении продовольственной безопасности?

— Любые вводимые пошлины дестабилизируют глобальные продовольственные рынки, увеличивают издержки производства и логистики и в конечном счете ведут к росту потребительских цен, создавая дополнительные риски для глобальной продовольственной безопасности. ФАО, будучи весьма рыночной организацией по своей философии и практике и свято верящая в преимущества международного разделения труда, последовательно выступает за свободу торговли, равный и справедливый доступ производителей и потребителей к рынкам.

— Органы ООН также сталкиваются в последнее время с определенными трудностями. Насколько успешно ФАО удается выполнять свои задачи вопреки внешним вызовам?

— В 2024 году ФАО запросила $1,8 млрд на цели, предусмотренные ее планами экстренного реагирования на продовольственные кризисы, с тем чтобы различные виды помощи получили 43 млн сельских жителей. Хотя в том году организация получила лишь 22% от этих средств, к середине года она смогла помочь почти 20 млн человек в охваченных кризисом странах благодаря сочетанию чрезвычайной помощи с мерами, направленными на повышение устойчивости ко внешним воздействиям.

Чрезвычайная помощь сельскому хозяйству дает людям возможность вырваться из ловушки голода даже в условиях высокого уровня насилия. Для целей своих операций на 2025 год ФАО запрашивала $1,9 млрд. Благодаря этим средствам более 49 млн человек смогут производить собственные пищевые продукты и самостоятельно достигать продовольственной безопасности.

— Россия является одним из основных участников программ ФАО. Насколько ФАО заинтересована в расширении российского участия в проектах организации?

— У ФАО свыше 130 отделений по всему миру, и подавляющая их часть занимается оказанием технического содействия развитию сельского и смежных секторов экономики. Шесть наших офисов действует в донорских и ооновских столицах: Брюсселе, Вашингтоне, Женеве, Йокогаме, Нью-Йорке и в Москве. И одна из основных задач отделения ФАО для связи с Российской Федерацией — это содействие применению опыта и положительных практик российского агросектора в развивающихся странах.

Организация заинтересована в том, чтобы Россия делилась своими инновациями, которые ускоренно внедряются во всех подотраслях российского агросектора — растениеводстве, животноводстве, производстве кормов, селекционной работе. Впечатляют и российские успехи в финансировании агросектора, всесторонней поддержке производителей.

Россия также далеко не в полной мере исчерпала потенциал своего донорского содействия развивающимся странам по каналам ФАО. Если Россия является 13-м крупнейшим плательщиком обязательного взноса в бюджет ФАО, то по добровольным взносам, а именно они приносят до 75% в бюджет организации, в 2024 году она была на 31-м месте с $9,5 млн.

ФАО ожидает шагов с российской стороны прежде всего в отношении помощи странам своего субрегиона — Центральной Азии, членам таких региональных объединений, как Евразийский экономический союз, тем развивающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, с которыми Москва традиционно поддерживает тесные экономические связи.

У нас есть свежие позитивные примеры — так, к концу года стартует проект ФАО по развитию климатически устойчивого земледелия в Ферганской долине (Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), а в начале следующего года — аналогичный проект по пяти странам африканского Сахеля. Оба проекта финансируются Россией через Управление ООН по сотрудничеству по линии Юг — Юг на общую сумму $3 млн. ФАО была выбрана оператором этого проекта, а его исполнителями станут три ведущих российских института в области агромелиорации. Поэтому организация рассчитывает на продолжение и наращивание российского донорского содействия по линии ФАО, столь востребованного в мире.