ООН при поддержке РФ запустит проекты по земледелию в Ферганской долине и в Африке

Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков отметил, что первый проект начнет реализовываться в конце года на территории Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) при финансовой и технической помощи РФ запустит два проекта по развитию климатического устойчивого земледелия в Ферганской долине, а также в странах африканского Сахеля. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков.

Читайте также

Олег Кобяков: новые конфликты отбросили человечество от достижения цели ликвидации голода

"Оба проекта финансируются Россией через Управление ООН по сотрудничеству по линии "Юг-Юг" на общую сумму $3 млн. ФАО была выбрана оператором этого проекта, а его исполнителями станут ведущие российские институты в области агромелиорации", - отметил он.

Первый проект начнет реализовываться в конце 2025 года на территории Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Аналогичная программа по повышению устойчивости сельского хозяйства для Буркина-Фасо, Гвинеи, Нигера и Мали будет запущена в начале 2026 года.

"Организация рассчитывает на продолжение и наращивание российского донорского содействия по линии ФАО, столь востребованного в мире", - добавил Кобяков.