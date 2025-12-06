На ЗАЭС восстановили стабильное энергоснабжение

В работу ввели высоковольтную линию электропередачи 750 кВ "Днепровская"

Запорожская АЭС © Александр Полегенько/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Высоковольтная линия, которая обеспечивает работу Запорожской АЭС, введена в работу и обеспечивает устойчивое электроснабжение. Об этом сообщается Telegram-канале станции.

"На Запорожской атомной электростанции введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская", что обеспечивает станции устойчивое внешнее электроснабжение", - говорится в сообщении.

Ночью обе линии были отключены автоматикой, в результате чего в течение нескольких часов ЗАЭС находилась в режиме полного отключения от внешней сети. Далее для обеспечения собственных нужд станции была введена в работу линия 330 кВ "Ферросплавная-1", а следом, через несколько часов, и линия 750 кВ "Днепровская".

Сейчас энергоснабжение Запорожской АЭС осуществляется по двум линиям. Радиационная обстановка на станции и прилегающей территории остается в норме. Мониторинг показывает, что радиационный фон соответствует уровням нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных природных значений.