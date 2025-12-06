Роскомнадзор пока не планирует разблокировку Roblox

В ведомстве уточнили, что для этого нет оснований

Редакция сайта ТАСС

© Munif Rifa'i/ Shutterstock/ Fotodom

МОСКВА, 6 декабря, /ТАСС/. Роскомнадзор в данный момент не планирует снимать ограничения в отношении платформы Roblox. Об сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос о возможной разблокировке игры.

"В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.