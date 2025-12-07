Эксперт Богомолов: маршрут до КНР мог бы ускорить сроки окупаемости Севсиба

Проект связан с долгосрочной перспективой развития, отметил сопредседатель регионального отделения "Деловой России"

КРАСНОЯРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали оправдает себя, если будет обеспечен выход на Китай, а одна из веток пройдет в регионы Енисейской Сибири (Красноярского края, Хакасии и Тувы). Об этом ТАСС заявил сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

"Синьцзян-Уйгурский автономный район - пусть не самая богатая провинция Китая, но это рынок с населением в 25 млн человек. Это больше, чем весь рынок Сибирского и Дальневосточного федеральных округов нашей страны. Это компактный и большой рынок", - подчеркнул Богомолов, добавив, что железная дорога повысит инвестиционную активность в регионах Енисейской Сибири - Красноярском крае, Хакасии и Туве.

По мнению эксперта, несмотря на ресурсоемкость строительства магистрали, это проект, связанный с долгосрочной перспективой развития России, а для снижения затрат его строительство могло бы идти поэтапно.

"В разное время существовало несколько концепций Севсиба, в том числе предполагалось и сопряжение с Байкало-Амурской магистралью. В нынешних условиях эффективнее вариант трассы на Енисейскую Сибирь, а далее на Монголию и Китай. Это обеспечит будущей дороге максимальную загрузку и как следствие - более быструю окупаемость. Уверен, что к проекту придется вернуться довольно скоро - к началу 2030-х годов", - резюмировал он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на собственные источники, что правительство РФ может отказаться от строительства Северо-Сибирской железной дороги из-за ее стоимости в 50 трлн рублей. Такая цена обусловлена сложными геологическими условиями проекта. По информации издания, правительство посчитало нецелесообразным строительство участков железной дороги от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи (административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района) в КНР.

О Севсибе

Осенью 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Общая стоимость проекта Севсиба - 8 трлн рублей. По расчетам ученых, эта дорога окупаема в горизонте 20 лет. Грузопоток по Северо-Сибирской железной дороге оценивается в 115 млн тонн в год, где около 50 млн тонн - уголь.

Ранее председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников сообщал, что регионам СФО необходим другой путь, отличный от Транссиба. По его словам, одна из веток будущей дороги будет вести в Арктику, сейчас рассматриваются выход на берега Обской губы в Ямбурге или в порту Сабетта. Другую ветку дороги планируется вывести к Китаю через территорию сибирских регионов.