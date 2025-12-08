Экс-советник Трампа Бэннон: США должны прекратить военную поддержку Украины

Это необходимо для реализации мирного плана американского лидера, уточнил эксперт

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны полностью прекратить военную поддержку Киева, чтобы предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине мог быть реализован. Такое мнение выразил бывший главный политстратег и советник американского лидера Стив Бэннон.

"Нам нужно полностью прекратить все это. Полностью. Деньги, оружие, обмен разведданными", - заявил он порталу The American Conservative.

Бывший советник Трампа подчеркнул, что претворить в жизнь американский план из 28 пунктов будет крайне сложно, как и план вашингтонской администрации по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке.

"Оба плана - из 20 пунктов по Ближнему Востоку и из 28 пунктов по территориям, где проливается кровь, чрезвычайно сложны и ошеломляющи в реализации. У нас нет возможности их реализовать, потому что это лишь второстепенные задачи по сравнению с нашими жизненно важными интересами в сфере национальной безопасности", - считает Бэннон.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа, предпринимателем Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча, посвященная украинскому урегулированию, была конструктивной и содержательной. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, договорились о продолжении контактов.

В субботу в штате Флорида завершились трехдневные переговоры представителей США и Украины. По их итогам Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как информировал портал Axios, США на переговорах с Украиной пытаются найти новый подход к урегулированию территориальных вопросов.