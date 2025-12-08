"Автостат": дилеры ожидают снижения продаж автомобилей с пробегом

Повлиять на рост сможет ослабление рубля и снижение ключевой ставки, отметил директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "Автоспеццентр" Андрей Гришаков

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Дилеры на авторынке ожидают незначительного снижения спроса на машины с пробегом до конца 2025 года за счет изменения утилизационного сбора и преддверия новогодних праздников. Об этом сообщило аналитическое агентство "Автостат".

"Рынок автомобилей с пробегом стабилизируется на более низких показателях по сравнению с рекордным результатом октября. Заметно повлиять на рост сможет ослабление рубля и снижение ключевой ставки", - отметил директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "Автоспеццентр" Андрей Гришаков.

Кроме того, дальнейшая динамика импорта автомобилей с пробегом, вероятнее всего, замедлится, сообщил агентству директор по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон" Роман Титов. Экономическая целесообразность ввоза машин мощностью свыше 160 л. с. существенно снизится после введения новых правил расчета утилизационного сбора, добавил он.

Ранее в "Автостате" сообщали, что продажи подержанных легковых автомобилей в октябре 2025 года в России выросли на 7,9% в годовом выражении и на 18% в сравнении с сентябрем, до 653 тыс. единиц.