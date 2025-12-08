Max работает штатно

Пользователи жаловались на сбой в оповещениях, десктоп-версии и на работу приложения

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max работает в штатном режиме, несмотря на сообщения о сбоях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

Читайте также

План по-MAXимуму: каким должен быть российский национальный мессенджер

"Мах работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.

Сообщения о сбоях в Max появились в сервисе Downdetector. Согласно данным, за час появилось более 1 тыс. сообщений о сбоях в работе платформы. Больше всего пользователи жалуются на сбой в оповещениях, десктоп-версии и на работу приложения.