Max работает штатно
Редакция сайта ТАСС
07:48
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max работает в штатном режиме, несмотря на сообщения о сбоях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.
Читайте также
План по-MAXимуму: каким должен быть российский национальный мессенджер
"Мах работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
Сообщения о сбоях в Max появились в сервисе Downdetector. Согласно данным, за час появилось более 1 тыс. сообщений о сбоях в работе платформы. Больше всего пользователи жалуются на сбой в оповещениях, десктоп-версии и на работу приложения.